Unbox Therapy packt die neuen Mac-Pro-Rollen aus - das Netz tobt

Mehr Kult und Verehrung in einem Video, gepaart mit einem Schuss Ironie, geht kaum: In seinem neuen Video zeigt Mr. Unbox Therapy alias Lewis George Hilsenteger dieses Mal Apple-Zubehör. Genauer gesagt dreht sich alles um die Rollen für den Mac Pro, mit denen man seinen Rechner ausrüsten kann. Diese vier kleinen Rollen erhitzen schon seit der Vorstellung die Gemüter von Apple-Fans und -Kritiker, denn sie sind vor allem ungewöhnlich teuer.

Als Zubehör kann man die Rollen seit kurzem separat für 849 Euro (in den USA 699 US-Dollar plus Steuer) bestellen.

Da fragt man sich doch, was diese Rollen so besonders macht … und das Video von Unbox Therapy liefert zumindest ein Stück der Antwort. Denn Hilsenteger selbst bleibt in diesem Video ganz ruhig, er sagt kein Wort, er packt nur bedächtig die Rollen aus und probiert sie aus. Allerdings nicht an einem Mac Pro, sondern einfach so. Achtung Spoiler: Sie rollen sehr gut. Ein Urteil erlaubt sich Hilsenteger nicht, man sieht aber an seinem skeptischen Blick, dass ihn die Rollen nicht ganz überzeugt haben. So wie er sie ausgepackt hat, packt er sie schließlich wieder zusammen.

Apple-Fans kommen in dem immerhin fast acht Minuten langen Video aber auf ihre Kosten:

Mac-Pro-Rollen spalten die Meinungen

Übrigens: Das Video hat nach nur 24 Stunden schon mehr Aufrufe, als so manches Unboxing, das Lewis George Hilsenteger von iPhone, iPad oder anderen Geräten gemacht hat. In den Kommentaren und in Beiträgen im Netz zu dem neuen Video überschlagen sich jetzt die Fans. Die Reaktionen sind durchwachsen - einige lieben die Rollen, einige hassen sie schier. Selten hat ein Apple-Produkt so viel Reaktionen hervorgerufen.