Leak: Baupläne des neuen Mac mini 2022 aufgetaucht

Der neue Mac Mini soll mit einem M1X-Chip ausgerüstet sein, einer verbesserten Version des aktuellem M1. Das Design des Rechners das seit vielen Jahren fast unverändert geblieben ist, soll an dieser Stelle geändert werden. Nun ist eine Art Bauplan von LeaksApplePro aufgetaucht, der das Gehäuse zeigen soll. Der entsprechende Tweet wurde schon wieder gelöscht, was uns glauben macht, dass es sich um echtes Material handelte.

Im Vergleich zum allerersten Mac mini ist das neue Modell viel schlanker geworden. Das erste Modell war noch mit einem optischen Laufwerk ausgerüstet, danach wurde dieses irgendwann abgeschafft und das Gehäuse breiter und flacher. Wenn man das Design nur schematisch betrachtet, hat e sich aber seit einer Dekade nicht mehr geändert.

Die Zeichnungen erinnern an das, was schon im Mai von Jon Prosser ausgeplaudert wurde. Das neue Modell soll noch etwas flacher als das aktuelle werden, 4x Thunderbolt-Ports im USB-C-Design und zwei USB-A-Schnittstellen enthalten. Dazu kommen lediglich der Stromanschluss, Ethernet und HDMI. Der magnetische Stromstecker des iMac könnte auch hier eingesetzt werden. Am Design ändert sich aber neben der Höhe noch etwas wesentliches. Es soll eher wie ein aufgeblasenes iPhone 12 aussehen - d.h. Glas oder Kunststoff an der Oberseite, Metall am Rand. Natürlich wird es sich Apple nicht nehmen lassen, auch beim Mac mini mit den Farben zu spielen.

Besonders gespannt sind wir auf den M1X-Chip. Er soll mehr CPU- und Grafikkerne beinhalten und dadurch erheblich schneller werden als der M1. Außerdem könnte mehr Arbeitsspeicher integriert werden -es wird von 64 GByte gemunkelt.

