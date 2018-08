06.08.2018 - 20:30 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



06.08.2018 - 20:30 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Apple hat die sechste Beta von macOS Mojave für Entwickler freigegeben. Die geschieht eine Woche nach der Veröffentlichung der fünften Beta und mehr als zwei Monate nach der Vorstellung des Betriebssystems auf der Worldwide Developers Conference 2018.

macOS Mojave bietet den lang ersehnten, systemweiten Dunkelmodus, bei dem Mojave-Benutzer zwischen einem hellen Thema oder dem neuen dunklen Farbthema wählen können, das die Farbe des Docks, der Menüleiste, der Anwendungen und anderer Elemente beeinflusst. Dazu kommen sogenannte Dynamic Desktops, auch bekannt als Wallpaper, die sich im Laufe des Tages subtil farblich verändern.

MacOS Mojave bietet eine neue Methode zur Installation von Software-Updates an. Wer das entsprechende Profil aus dem Apple Developer Center installiert hat, kann zusätzliche Betas herunterladen, indem man in der Menüleiste auf das Apple-Symbol klickt „Über diesen Mac” auswählt und dann „Software-Update” klickt. Alternativ kann man in den Systemeinstellungen das Symbol „Software-Update” auswählen.

Screenshots können jetzt im systemeigenen Programm bearbeiten und mit Anmerkungen versehen. Außerdem erlaubt es die Continuity-Kamera, Fotos direkt von einem iPhone oder iPad auf den Mac zu importieren, während das Gerät mit dem Mac verbunden ist.

Lesetipp So nutzen Sie die dynamischen Wallpaper in macOS Mojave In macOS Mojave experimentiert Apple mit einem kleinen aber interessanten Feature. Mit dem neuen Betriebssystem darf man sich nämlich auch... mehr

Stacks, ein neues Desktop-Organisationssystem, hält alle die Dateien auf dem Desktop auf Wunsch in Ordnern sortiert nach Dateiendung. Der Finder bietet eine überarbeitete Quick Look-Option und wurde um Quick Actions erweitert, mit dem Automator-Aktionen ausgeführt werden können.

Die Apps Apple Nachrichten, Aktien, Home und Sprachmemos wurden im Rahmen eines mehrjährigen Projekts von iOS nach macOS portiert. Apple bietet eine Portierungsmöglichkeit eigener iOS-Apps Entwicklern noch nicht an. Übrigens ist die Apple-Nachrichten-App derzeit in Deutschland nicht verfügbar. Außerdem hat Apple hat mehrere neue Datenschutzfunktionen eingeführt, um Ihre Daten sicherer zu machen.

Apple macht es auch für Websites schwieriger, Sie mit einer Reihe neuer Safari-Tools zu verfolgen, und es ist auch einfacher, sichere, schwer zu erratende Passwörter für jede einzelne Website zu erstellen und zu speichern.

Der Mac App Store wurde in macOS Mojave komplett überarbeitet und macht es leichter, Apps zu finden.

macOS Mojave steht Entwicklern und öffentlichen Betatestern zur Verfügung. Kurz nach der Entwickler-Beta erscheint meist auch die Beta für öffentliche Tester. Dies dürfte am morgigen Dienstag, den 7. August 2018 der Fall sein.

Anzeige