Das Raspberry Pi Spezial ist da!

Der Raspberry Pi hat sich von einem gehypten Exoten zu einem festen Bestandteil der Computer-Kultur gemausert.

Vor fast zehn Jahren kam der erste „Raspberry Pi“ getaufte Einplatinencomputer auf den Markt. Entwickelt wurde er von einer Stiftung, der britischen Raspberry Pi Foundation, mit dem Ziel, jungen Menschen den Erwerb von Programmier- und Hardware-Kenntnissen zu erleichtern. Als ich wenig später meinen ersten „RasPi“ in Händen hielt, gab es in meinem Umfeld praktisch niemanden, der jemals davon gehört hatte. Nur so richtig etwas anfangen konnte ich nicht damit. Zwar gab es viele theoretisch sinnvolle Anwendungen, wirklich nützlich erschien mir für mein Leben allerdings keine.

Fast zehn Jahre und über 40 Millionen verkaufte Einheiten später, sieht das ganz anders aus. Sowohl im geschäftlichen wie auch im privaten Bereich finden die Mini-Computer für alle möglichen Zwecke Verwendung: vom Werbefilter bis zur Smarthome-Erweiterung. Unser Autor Joachim Kläschen hat sich ausführlich mit dem Raspberry Pi beschäftigt und erklärt dir, was du damit anfangen kannst.

Herzlichst,

Sebastian Schack