31.01.2019 - 21:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



31.01.2019 - 21:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Puma hat einen selbstschnürenden Turnschuh auf den Markt gebracht. Der Puma Fi ist eher technisch orientiert, während die Konkurrenz Nike beim Adapt BB versucht hat, die Mechanik und Elektronik eher zu verbergen.

Der neue Puma-Turnschuhe Fi schnürt sich automatisch, wenn der Nutzer ihn anzieht. Das sieht ein wenig so aus wie im Film "Zurück in die Zukunft" und soll natürlich besonders viel Eindruck machen. Schnüren ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, denn eine Schleife wird nicht gebunden. Vielmehr sorgt ein Zugmechanismus dafür, dass sich die Schnüre zusammenziehen oder beim Ausziehen auseinander gehen.

Puma will den Fi im Frühjahr 2020 auf den Markt bringen und verlangt dafür 330 US-Dollar. Das wäre etwas weniger, als der Preis, den Nike für das Modell Adapt BB verlangt. Beim Nike BB ergab ein Vorabtest von The Verge allerdings, dass seine steife Form nicht für jeden Fuß geeignet ist und sich der Mechanismus manchmal auch öffnet, wenn der Nutzer den Schuh gar nicht ausziehen möchte.

Der Puma- wie auch der Nike-Turnschuh sind mit Batterien ausgerüstet, die irgendwann auch einmal ausgetauscht werden müssen. Der Puma-Schuh hat Touchfelder an der Oberseite der Lasche, die das Öffnen und Schließen starten.

Wer will, kann mit dem iPhone auch per Bluetooth Kontakt zu seinem Puma-Schuh aufnehmen und ihn mit dem Smartphone bedienen. Der Nutzer kann die Akkus entweder kabellos laden oder herausnehmen und in einem Ladegeräte auffrischen.

Die bange Frage, ob es den Schuh auch in Deutschland geben wird, ist aktuell noch nicht zu beantworten.

Nike hatte vor dem Adapt BB zunächst eine Replik des Schuhs aus Zurück in die Zukunft namens HyperAdapt 1.0 auf den Markt gebracht.

Anzeige