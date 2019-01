20.01.2019 - 08:21 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



20.01.2019 - 08:21 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Nike Adapt BB Sneaker (Bild: Nike)

Nike Adapt BB Sneaker (Bild: Nike) 1 /2

Wer kennt nicht die selbstschnürenden Nikes auf dem Film "Zurück in die Zukunft"? Nachdem der Hersteller vor kurzem eine Replik des Schuhs namens HyperAdapt 1.0 auf den Markt gebracht hat, wurde mit dem Nike Adapt BB nun ein zweites Sneaker-Modell vorgestellt.

Die Adapt BB Sneaker schnüren sich selbst und können über eine Smartphone-App gesteuert werden. Dazu wurde Bluetooth in den Schuh, Motoren und ein Akku eingebaut. Der Schnürvorgang soll etwas schneller gehen als mit der Hand.

Nike sieht diese Form von Hardware als natürliche Erweiterung des eigenen Körpers, was vielleicht ein wenig übertrieben ist. Der Schuh passt sich zumindest dem Träger insofern an, als dass er nicht einfach zumacht sondern nur soweit, bis ein gewisser Widerstand registriert wird.

Schnürsenkel im klassischen Sinn gibt es nicht - die Schuhe haben verstellbare Bänder, die ihn öffnen und schließen können. Die sogenannte Lace-Engine besteht aus einem Rechner, dem Akku, einem Gyroskop und Beschleunigungsmesser sowie einem Bluetooth-Modul und einer Akkuanzeige am Schuh.

Die alten HyperAdapt 1.0 hatten nur zwei Seite zwei Knöpfe, um die Motoren zu steuern. Einer zog noch fester an, der andere lockert die Bindung. Wenn der Minus-Knopf ein paar Sekunden drückt gehalten wird, öffnete sich das Schuhbändel vollständig.Auch der neue Schuh kann mit Knöpfen an der Seite geöffnet und geschlossen werden. Einige Websites meldeten, dass dies nur noch per App möglich ist, was natürlich Unsinn ist.

Der neue Adapt BB ist noch nicht in den Läden angekommen, lässt sich aber bereits vorbestellen. Ab dem 17. Februar 2019 soll der Sneaker zum Preis von rund 350 US-Dollar verfügbar sein. Ein Vorabtest von The Verge ergab allerdings, dass seine steife Form nicht für jeden Fuß geeignet ist und sich der Mechanismus manchmal auch öffnet, wenn der Nutzer den Schuh gar nicht ausziehen möchte. Ob hier noch Verbesserungen stattfinden können oder es sich um eine Fehlfunktion handelt, steht noch nicht fest.

Anzeige