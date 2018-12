11.12.2018 - 11:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Selten verläuft die Einführung neuer Dienste frei von Fehlern. Auch Apple Pay ist hier keine Ausnahme. Aktuell hören wir von verschiedenen Nutzern, dass der kontaktlose Bezahldienst nicht immer korrekt aktiviert werden kann. Dies deckt sich auch mit unserer Erfahrung im Bezug auf N26 und Karten der Deutschen Bank. Während Nutzer vergebens auf den Aktivierungscode warten, funktionieren auf der anderen Seite weitere Features nicht.

Aktivierung per SMS nicht möglich?

Apple Pay lässt sich bei den verschiedenen Anbietern auf unterschiedliche Arten aktivieren. Doch scheinbar funktionieren diese nicht gleichermaßen zuverlässig. Wer etwa bei der Aktivierung einer Kreditkarte der Deutschen Bank den Bestätigungscode per SMS zugesandt haben möchte, könnte vergebens warten. Dies könnte laut der Deutschen Bank an einer fehlerhaft im System gespeicherten Mobilfunknummer liegen, wodurch der Code nicht zugestellt werden kann. In diesem Fall muss die Nummer manuell über das Online-Portal aktualisiert werden. Alternativ kann die Aktivierung aber auch über die Deutsche Bank Mobile App erfolgen.

Mehrere Probleme bei N26

Sollten Sie hingegen Ihre Kreditkarte der N26 per App aktivieren wollen, kommt es hier ebenfalls zu Problemen. In einigen Fällen werden Sie nicht korrekt weitergeleitet, sodass eine Aktivierung auf diese Art derzeit unmöglich wird. Sollten Sie betroffen sein, dann sollten Sie beispielsweise die Aktivierung per SMS nutzen.

Daneben gibt es ein weiteres Problem. Eigentlich sollte N26 Apple Pay vollumfänglich mit der MasterCard und der Maestro-Karte unterstützen. Letzte kann allerdings aktuell nicht hinzufügt und aktiviert werden. Der Hintergrund ist unklar, aber der Fehler dürfte in Kürze behoben sein, sodass Sie die N26-Maestro-Karte in Ihre Wallet-App auf dem iPhone, iPad, Mac und der Apple Watch einpflegen können.

