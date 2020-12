Nintendo Switch-Spiele laufen auf M1-Mac

Der Entwickler @daeken hat die Konsole Nintendo Switch emuliert und kann Spiele auf Apple Silicon Macs laufen lassen. Noch ist die Emulation nicht ganz fehlerfrei, aber es handelt sich schließlich auch um ein Experiment. Schwierig ist vor allem die Emulation der Grafikengine der Spielkonsole auf auf Apples Metal-Grafik-Framework. Hier wird MoltenVK eingesetzt.

Der Entwickler hat auf Twitter von seinen Fortschritten berichtet und ein Video veröffentlicht, in dem Super Mario Odyssey unter macOS läuft. Auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild funktioniert schon.

Die Emulation dürfte auch deshalb relativ gut zu laufen, weil sowohl Apple als auch Nintendo bei ihren Prozessoren auf die ARM-Architektur setzen. Nun dürften sich viele Fragen, ob denn der Emulator veröffentlicht wird und ob er dann nicht auch gleich für iOS oder iPadOS erscheinen könnte.

Das wird sicherlich nicht nur von technischen Einschränkungen abhängen - iPadOS würde das Hypervisor.framework benötigen - sondern auch von rechtlichen Problemen. Denn ob Nintendo solche Emulatoren duldet, ist fraglich.

Würdest du einen Nintendo-Switch-Emulator auf dem Mac benutzten oder willst du Konsolenspiele lieber auf der Originalhardware spielen? Schreibe deine Meinung einfach in die Kommentarfelder unterhalb der Meldung.