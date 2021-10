Die neue Mac Life 11/2021 ist da: Das neue iPhone 13

Diese Ausgabe von Mac Life erscheint zwischen zwei denkwürdigen Apple-Jahrestagen, die beide 10 Jahre zurückliegen.

Kalender lügen nicht: Ganze zehn Jahre ist es her, dass Tim Cook die Führung bei Apple übernahm und dass Steve Jobs, der Apple-Übervater, nur wenige Wochen später, am 5. Oktober 2011, verstarb. Ein Ereignis, das weite Teile der Tech-Welt erschütterte und nicht nur Apple nachhaltig veränderte.

In diesem Monat widmen wir uns also nicht nur den zahlreichen Neuerungen, die Apple uns für den Herbst beschert hat, sondern wir werfen auch einen Blick zurück. Da die Geschichte von Jobs schon unzählige Male erzählt wurde, versuchen wir uns Tim Cook zu nähern. Wie tickt der Mann, der das wertvollste Unternehmen der Welt leitet? Und wie hat er Apple in den vergangenen zehn Jahren verändert?

Aber auch der Blick voraus darf nicht fehlen: Was will, was kann Apple noch erreichen? Ist das in Sachen Neuerungen eher ruhige 2021 ein Vorbote der kommenden Jahre oder nimmt Apple lediglich Anlauf für 2022?

Herzlichst,

Sebastian Schack