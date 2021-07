Filme und Serien: Neue Highlights bei Apple TV+, Netflix und Co.

Woman

Dokumentation: Der Franzose Yann Arthus-Bertrand studierte Biologie und verwaltete einen Tierpark, bis er beim Erforschen einer Löwenfamilie in Afrika seine Leidenschaft für die Fotografie entdeckte. Größere Bekanntheit erlangte er spätestens durch den im Zuge des von der UNESCO geförderte Projekts entstandenen Dokumentarfilm „Die Erde von oben“. Es folgten weitere filmische Betrachtungen unseres Planeten in „Home“(2009) und „Planet Ocean“ (2012), bevor er sich drei Jahre später dem Menschen zuwendet.

Für die Dokumentation „Human“ hat er über 2.000 Interviews mit Menschen aus mehr als 60 Ländern gefilmt. Viele dieser Gespräche führte die in der Ukraine geborene Journalistin Anastasia Mikova, mit der Yann Arthus-Bertrand schon früher zusammenarbeitete. Während der Dreharbeiten fiel beiden ein Unterschied zwischen den Gesprächen mit Männern und denen mit Frauen auf und sie beschlossen, den nächsten Film gemeinsam zu machen – nur mit Frauen – um herauszufinden, was es bedeutet, eine Frau zu sein.

Vier Jahre dauerten die Arbeiten an „Woman“. Vier Jahre, in denen das Team von Kontinent zu Kontinent geflogen ist, um 2.000 Frauen aus 50 Ländern ihre ganz persönlichen Geschichten erzählen zu lassen – Geschichten über Tabus, Liebe und Mutterschaft. Über Bildung und Glück. Geschichten, die ergreifen, inspirieren und Mut machen. Aber auch Geschichten von häuslicher Gewalt, Vergewaltigung und Menschenhandel. Geschichten, die gehört werden müssen.

Regie: Anastasia Mikova und Yann Arthus-Bertrand

Musik: Armand Amar

Laufzeit: 105 Minuten

FSK: 12

Schmigadoon!

Apple TV+: Eigentlich wollen Melissa und Josh bei einer Wanderung wieder näher zueinanderfinden. Doch stattdessen finden sie eine magische Stadt, deren Bewohner wie in einem Musicalfilm der 1940er-Jahre leben.

The Equalizer

Sky: Schon vor über 30 Jahren sorgte „Der Equalizer“ in den Straßen New Yorks für Gerechtigkeit. 2014 verkörperte ihn Denzel Washington im Kinofilm. Nun schlüpft Queen Latifah in die Rolle der rechtschaffenen Ex-Agentin.

Masters of the Universe

Netflix: Neues aus Eternia! Film-Nerd und Regisseur Kevin Smith reanimiert die Helden unserer Kindheit und verspricht, den Figuren rund um Adam aka He-Man und Skeletor mehr Tiefe zu verleihen.

Katla

Netflix: Island – eine Insel voller Eis und Feuer. Ein Jahr nachdem der Ausbruch des subglazialen Vulkans Katla die Gegend in ein apokalyptisches Ödland verwandelt hat, legt der schmelzende Gletscher Dinge frei …

