Mit den letzten Update fügt Apple Funktionen wie Gruppen FaceTime, haptisches Feedback auf dem iPhone XR sowie die eSIM-Unterstützung zu den iOS-Geräten hinzu. In den USA ist sogar ein weiteres Feature verfügbar, das auch den Weg auf den Mac gefunden hat. Damit wird es möglich Texte in Echtzeit zu versenden. Das Real-Time-Text-Protokoll (RTT) gehört dabei zu den WLAN-Anrufen und bringt interessante Möglichkeiten mit sich.

Eigentlich verfügt das iPhone schon seit iOS 11.2 über die Möglichkeit Nachrichten in Echtzeit zu versenden beziehungsweise anzeigen. Seither ist das Feature allerdings nur in den USA verfügbar und eine Umsetzung für Deutschland steht in den Sternen. Dabei ist die Funktion äußerst cool.

Was ist der Echtzeit-Text (RTT) und was macht ihn besonders?

Im Gegensatz zu iMessage, WhatsApp oder einer SMS erfolgt die Übertragung der Nachricht in Echtzeit. Dies bedeutet, dass die Nachricht schon während des Schreibens übertragen wird, sodass der Empfänger direkt mitlesen kann. Dadurch entsteht eher der Eindruck eines echten Gesprächs als einer Textkonversation. Für die meisten Nutzer dürfte das Feature nur eine nette Spielerei sein, während hörgeschädigte Menschen den RTT als echte Alternative zum Telefonat nutzen können. Der Echtzeit-Text dabei tatsächlich wie ein Anruf behandelt.

Konkret muss die Funktion zunächst in den Einstellungen unter „Allgemein > Bedienungshilfen > RTT/TTY“ (nicht in Deutschland verfügbar) aktiviert werden. Danach kann über die Telefon-App ein Anruf gestartet werden. Hier können Sie einen „normalen“ oder einen RTT-Anruf starten. Sie können während eines normalen Anruf auch zu RTT wechseln. In diesem Fall bleibt das Mikrofon aktiv. Sie können es über das Symbol in der rechten oberen Ecke auch deaktivieren.

Sollte ein Teilnehmer via RTT angerufen werden, dann muss die Funktion nicht unbedingt aktiviert sein. In diesem Fall wird eine Benachrichtigung eingeblendet, die das Feature kurz erklärt, bevor man den „Anruf“ akzeptiert. Mittels Relay-Funktion soll – ebenfalls in Echtzeit – sogar Sprache in Text umgewandelt werden und umgekehrt, um die Kommunikation zu erleichtern.

