Office-Apps bekommen Dunkelmodus mit iOS 13 (Bild: Microsoft)

Microsoft Office mit Dark Mode auf iPhone und iPad. Mit iOS 13 führt Apple einen Dunkelmodus auch am iPhone ein, den es am Mac ja schon gibt. Entsprechend sollte es niemanden verwundern, dass nun auch Microsoft ankündigte, das dunkle Farbschema unterstützen zu wollen. Wenn Sie Nutzer der Apps sind, müssen Sie sogar fast nichts tun, wenn es so weit ist.

Outlook macht den Anfang

Microsoft überarbeitet seine Office-Apps und spendiert einer ganzen Reihe davon einen Dunkelmodus. Outlook für iOS bekommt übrigens den Dark Mode schon heute spendiert, handelt es sich doch um eine Web-Anwendung. Entsprechend bekommt auch Outlook für Android und in seiner Version auf Office.com das dunkle Farbschema spendiert.

Übrige Office-Apps bekommen Dunkelmodus im Herbst

Mit der Veröffentlichung von iOS 13 im Herbst möchte Microsoft vielen weiteren Apps den Dark Mode spendieren. Konkret erhalten dann Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneDrive, Planner und To-Do das dunkle Farbschema.

Sie selbst müssen dann eigentlich kaum was tun. Denn die Apps übernehmen die globale Einstellung von iOS 13. Wenn Sie sich also dazu entscheiden sollten, den Dunkelmodus in der Einstellungen-App einzuschalten, dann folgen die Office-Apps diesem „Befehl“.

Dark Mode in Office-Apps

Wie das ausschauen wird, darüber informiert der Konzern aus Redmond aber schon jetzt. Zum Beispiel können Sie im nachfolgenden Video einen ersten Blick auf die Software im dunklen Kleid werfen.

Beim Design des dunklen Farbschemas dachte Microsoft speziell an Nutzer in abgedunkelten Flugzeugen, Kinos oder vorm Zu-Bett-gehen. Klar, dass MS nicht hinterm Zaun hält, dass erste Tester bereits begeistert sind. Die fanden den Dark Mode nämlich „komfortabel, knackig, klar und ästhetisch ansprechend“. Auch Ihre Augen werden sich über den Dunkelmodus freuen.

