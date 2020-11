Apple Silicon: Auf dieses Feature musst du mit dem M1-Chip verzichten

Mit einer 8-Core GPU ausgestattet ist Apples M1-Chip die derzeit schnellste integrierte Grafikeinheit. Jedenfalls sagt Apple dies und gibt an, dass der Chip eine fünfmal leistungsfähigere GPU bietet als sein Vorgänger. Jedoch ist die integrierte Grafik einigen Nutzer alles andere als wichtig und diese werden nun wohl sehr enttäuscht sein.

Apple Silicon: Funktionen müssen weichen

Erst vor wenigen Jahren führte Apple die Möglichkeit ein, um externe Grafikeinheiten an den Mac anzuschließen. Dadurch sollten VR-Erlebnisse möglich werden und auch die Videoverarbeitung sollte sich dadurch drastisch beschleunigen. Besonders Nutzer mit Mac mini, MacBook Air oder 13" MacBook Pro sollten davon profitieren, da sie anders als die anderen Macs über keine dedizierte Grafikhardware verfügen und dadurch neue Möglichkeit eröffnet werden sollten. Diese scheinen sich nun wieder zu schließen.

Apples M1 bietet viel, aber keine eGPU-Unterstützung

Wie AppleInsider in Erfahrung bringen konnte, unterstützen die neuen Macs mit M1-Chip keine externen Grafikeinheiten mehr, was das Aus für viele eGPUs bedeutet. Käufer der neuen ARM-Macs können somit nur die Grafikpower des M1-Chips nutzen, die man jedoch nicht unterschätzen sollte. Mit rund 2,6 TeraFLOPS erreicht man etwa die Leistung von zwei Xbox One (Basismodell). Manchen Anwendern könnte dies ausreichen, aber viele Nutzer könnten mehr Rechenpower bei aufwendiger Videoverarbeitung oder grafisch anspruchsvollen Anwendungen benötigen.

Eine Lösung ist übrigens auch nicht in Sicht. Apple könnte die Unterstützung per Softwareupdate nachliefern. Alternativ besteht die Möglichkeit, dass man sie auch erst mit einer zukünftigen Generation von Apple Silicon wiederherstellt.

Was haltet ihr von der eingestellten Unterstützung von eGPUs für Macs mit Apple Silicon? Habt ihr selbst eine eGPU genutzt oder reicht euch die „mitgelieferte“ Leistung aus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.