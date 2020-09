„The Legend of Zelda“: Limitierte Moleskine-Notizbücher im Pixellook

Mit „The Legend of Zelda: Breath of The Wild“ erreicht die Action-Adventure-Reihe 2017 auf der Nintendo Switch einen neuen Höhepunkt. Während für den jüngsten Titel natürlich zahlreiche Fanartikel vorhanden sind, reist der Zubehörhersteller Moleskine zurück in die Vergangenheit und nimmt das Original aus 1986 als Vorbild für eine „neue ikonische Notizbuchreihe“.

NES-Klassiker „The Legend of Zelda“ kehrt zurück

Mit der limitierten Sammlerkollektion möchte man sich zurück zu den Anfängen der Traditionsreihe begeben und dies gebührend feiern. Dazu ließ man sich von zahlreichen Motiven aus dem Original inspirieren und holt den Retro-Charme von der Spielkonsole auf Papier.

Moleskine zelebriert mit den nostalgischen Notizbüchern die detaillierte und fantasiegeladene Handlung der Zelda Geschichte. Gefüllt sind die Bücher mit Kultmomenten aus dem Spiel, die in eine dynamische Oberwelt und durch verborgene Labyrinthe führen, in welcher der Held „Link“ versucht, seine Aufgabe zu beenden und gefährliche Feinde zu besiegen.

Die Liebe zum Detail wird in jedem einzelnen Notizbuch deutlich. Neben Levelausschnitten ist es mit Charakteren in typischer Pixeloptik gespickt und lädt zum Entdecken ein. Besonders schön anzusehen ist die Sammlerbox der Kollektion, die optisch stark an den Schuber sowie die originale NES-Spielkassette angelehnt ist und damit einen nostalgischen Charme versprüht.

Die Notizbücher sind in allen drei Varianten im festen Einband eingefasst und haben je ein farblich passendes Lesezeichen integriert. Im Inneren ist zudem eine erweiterbare Tasche zu finden, hinter der man die Themensticker verstecken beziehungsweise sicher aufbewahren kann. Allerdings haben die kultigen Büchlein auch ihren Preis. Die beiden Standardausführungen sind bereits ab 23,90 Euro zu haben und das limitierte Sammlerset kostet 34,90 Euro.

„The Legend of Zelda“-Notizbücher fester Einband mit dem Thema „The Legend of Zelda“

abgerundete Ecken

Gummibandverschluss

elfenbeinweißes, 70 g/m², säurefreies Papier

farblich passendes Lesezeichenband

Story-Card mit thematischer Botschaft

Themensticker

erweiterbare Innentasche hinten

Vorsatzblatt mit „in case of loss“ Label

wiederverwendbare thematische Papierbanderole mit zusätzlichen Tools auf der Rückseite

liegt flach, öffnet sich zu 180°

enthält die Geschichte von Moleskine

ab €23.90