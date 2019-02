19.02.2019 - 11:17 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



19.02.2019 - 11:17 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Viktor Kádár)

(Bild: Viktor Kádár) 1 /2

Erst gestern hatte der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo einen umfassenden Ausblick auf Apples Produktjahr 2019 gegeben. Darin war unter anderem von einem MacBook Pro mit 16-Zoll-Display die Rede. Passend zu dem Bericht veröffentlichte nun der Konzeptdesigner Viktor Kádár einen interessanten Entwurf zur Zukunft der Pro-Reihe. Darin sieht er ein randloses Display samt Face ID sowie ein runderes Design vor.

Ob Apple in diesem Jahr größere Änderungen an der MacBook-Pro-Reihe vornehmen wird, ist ungewiss. Aktuell wird lediglich über ein Modell mit größerem Display spekuliert. Dennoch kann es mitunter spannend sein über die Zukunft der Pro-Reihe nachzudenken. Wie diese aussehen kann, zeigt beispielsweise der Konzeptdesigner Viktor Kádár in einer interessanten Studie, die Apples aktuellste Designvorstöße auf dem mobilen Mac vereint.

Weniger Rand, mehr Display

Bei nahezu jedem Gerät greifen die Designer derzeit ein randloses Display auf. Auch Kádár übernimmt diese Idee für das MacBook Pro und bedient sich dazu bei dem iPad Pro und iPhone X. In seinem Entwurf können Sie daher ebenfalls abgerundete Ecken erkennen, die sich nahtlos in das Design einfügen. Um den Plan des Konzeptkünstlers zu verwirklichen geht er dabei von einem brillanten OLED-Display aus. Daneben sieht er die Integration von Face ID vor, um eine Gesichtserkennung zu ermöglichen.

(Bild: Viktor Kádár)

Das MacBook Pro wird eine runde Sache

Nicht nur für das Display oder Face ID zieht Kádár die iOS-Geräte heran. Auch für das Gehäuse steht das iPhone Model und liefert das typische Apple-Design. Dazu wurde das Konzept deutlich runder ausgearbeitet und verfügt über weniger scharfe Kanten. Es wirkt beinahe wie das letzte Plastik-MacBook – nur eben aus Aluminium und deutlich schlanker. Passend zu seinem Konzept erstellte Kádár ein kleines Video, das seine Idee aus verschiedenen Perspektiven zeigt.

Anzeige