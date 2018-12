29.12.2018 - 19:01 Uhr Geschrieben von Tobias Friedrich



2018 gab es einenRekordsommer in Deutschland und an vielen Urlaubszielen. Die Kleidung wurde entsprechend leichter – und das Zubehör für unseren technischen Allrounder, das iPhone, sollte es auch werden. Wir haben einige Vorschläge für Sie gesammelt und präsentieren diese nachfolgend.

Die Möglichkeiten des iPhone sind nahezu endlos. Und sie werden durch Zubehör aller Art nur noch größer. Im Meer der zahllosen kompatiblen Gadgets den Überblick zu behalten, ist nicht ganz einfach. Und speziell im Sommer und im Urlaub möchte niemand schweres Equipment mit sich herumschleppen. Also haben wir uns umgesehen und eine Schnittmenge an nützlichen und hochwertigen Produkten versammelt, die Ihnen – nicht nur – den Sommer mit Ihrem liebsten technischen Begleiter verschönern. Rubriziert haben wir unsere Funde in die Bereiche Musik, Foto, Reise und Arbeit – und auch einen kleinen iPhone-Kulturbeutel mit dem Allernötigsten für Sie zusammengestellt.

Musik

Ob zu Hause oder unterwegs: Bei gutem Wetter muss Musik laufen. Das Angebot an tragbaren Lautsprechern, die sich mit dem iPhone verbinden lassen, ist zahlreich. Für den Ausflug zum Park oder gleich für den ganzen Urlaub hat Tivoli jüngst ein Gerät auf den Markt gebracht, das sowohl an Ihrem Handgelenk als auch auf dem Frühstückstisch oder am Rucksack eine gute Figur macht: Der Andiamo-Lautsprecher (200 Euro) ist nicht nur schön und in seiner runden Form schön kompakt. Er liefert zudem bis zu 20 Stunden Spielzeit und kann stets gemütlich an seinem Riemen aus italienischem Leder getragen werden.

Tivolis Andiamo Bluetooth Lautsprecher eignet sich nicht nur, aber vor allem für Einsätze im Freien. (Bild: Tivoli)

JBLs Link 20 (200 Euro, vgl. Artikelbild) ist schon etwas korpulenter, dafür auch sein Sound muskulös, sein Rundumklang füllt selbst größere Räume. Zudem verfügt er über den Google Assistant – Sie können also, ähnlich wie bei Apples HomePod – auch per Sprachbefehl Musik anfordern. Zehn Stunden unterhält Sie der Link 20, bevor er an den Strom angeschlossen werden muss. Und auch für Ihre Poolparty taugt der Lautsprecher, mit seiner Schutzklasse IPX7 ist er zumindest gegen Spritzwasser geschützt.

Ob auf dem Fahrrad, in Bussen, Zügen oder am Meer: Am komfortabelsten genießen Sie Musik allein mit den sogenannten True-Wireless-Kopfhörern – also solchen, die gänzlich auf Kabel verzichten. Apples AirPods setzen hier in Sachen Funktionalität und Klang eine Marke, doch auch Anbieter wie Anker warten mit hochwertigen Alternativen auf. Unter dem Label Soundcore bietet Anker nun die In-Ear-Kopfhörer Liberty Lite an (60 Euro), die weniger als 52 Gramm wiegen, klangstark sind und im Vergleich zu den aus gleichem Hause stammenden Zolo Liberty auch etwas an Umfang verloren haben. Zwölf Stunden Spielzeit und eine zuverlässige Verbindung zum iPhone sind weitere Argumente für diese günstige, komplett kabelfreie Lösung.

Klein, kompakt und vor allem leicht: Soundcores Liberty Lite. (Bild: Soundcore)

Eine Veränderung am iPhone, die zwar schon etwas zurückliegt, über die viele Kunden aber noch immer nicht hinweggekommen sind, ist der Verlust des Mini-Klinkensteckers, der das Smartphone mit kabelgebundenen Kopfhörern verbindet. Der kanadische Hersteller Bluewave hat mit dem Get-Mini-Amp (130 Euro) einen probaten Weg gefunden, mit dem Problem umzugehen. Der Get ist ein auf die Größe eines Feuerzeugs geschrumpfter Verstärker, mit dem Sie unter anderem den Klang verbessern, der vom iPhone ausgeht, sowie die Lautstärke erhöhen. Das per Clip an der Kleidung ansteckbare Gerät ergänzt aber den besagten 3,5-Millimeter-Anschluss, verbindet sich per Bluetooth mit dem iPhone und lässt Sie so weiterhin mit Ihrem hochwertigen Lieblingskopfhörer per Kabel Musik genießen.

Der Get-Mini-Amp von Bluewave bietet Klinkenstecker und besseren Klang. (Bild: Bluewave)

Foto

Das iPhone ist nicht nur die perfekte portable Quelle für Musik, es dient natürlich längst als Hosentaschenkamera. Ein Blick auf handliches Zubehör dieses Segments lohnt also. Aufstecklinsen für das iPhone gibt es viele, die zwei unserer Ansicht nach besten bieten gleich ein ganzes System. Das Shiftcam 2.0 Travel Set (70 Euro) umfasst eine iPhone-Hülle, in die gleich sechs Linsen integriert sind: je eine 120-Grad-Weitwinkel-, Tele- und Fisheye-Linse sowie zwei unterschiedliche Macro- sowie eine Weitwinkellinse für die Frontkamera. Gesichert werden alle Linsen mit einer magnetischen Kappe, eine Handschlaufe wird ebenso mitgeliefert. Zusätzlich können Sie noch sogenannte Pro-Linsen hinzukaufen, die jeweils um die 70 Euro kosten und schnell montiert sind.

Shiftcam 2.0 Travel Set (Bild: Hersteller)

Etwas kostspieliger, dafür von Profis des Genres entwickelt und ebenso schnell einsatzbereit, sind die Linsen von Moment. Das Battery iPhone Case, also eine Hülle mit integriertem Akku, kostet knapp 80 Euro, dafür erhalten Sie die Sicherheit einer verdoppelten Einsatzzeit. Der Clou der Moment-Hüllen: Die einzelnen Linsen (jeweils zwischen 90 und 100 Euro) werden mit einer einfachen Drehbewegung extrem sicher aufgesteckt. Sowohl bei der Weitwinkellinse als auch bei der Tele-, der Superfish- oder der Macro-Linse handelt es sich um sehr hochwertige Accessoires. Jede Linse kommt in einem weichen Fleece-Beutel und lässt sich gut geschützt in der Hosentasche mitführen. Eine Besonderheit stellt Moments Anamorphic Lens (119 Euro) dar, mit der Sie Videos erstellen, die schwer nach Hollywood-Filmen aussehen – inklusive Weitwinkel-Look und horizontalen Reflexionen bei künstlichem Licht.

Heben iPhone-Fotografie auf ein höheres Level: die Moment Hüllen und Linsen. (Bild: Moment)

Für all jene, die vor allem das Gefühl einer echten Kamera am iPhone vermissen, hat die Firma Miggo das Pictar Case (100 Euro) entwickelt. Diese wie eine halbe Kamera aussehende Hülle gibt Ihnen gleich eine ganze Reihe professioneller Fotografie-Möglichkeiten in die Hand. Ein echter Auslöser kann – wie bei einer DSLR-Kamera – halb gedrückt werden, um den Fokus einzustellen. Mit einem zusätzlichen Zoom-Ring nähern Sie sich Ihrem Foto-Objekt mit dem iPhone auch einhändig ohne Probleme. Weitere Bestandteile sind ein Selfie-Knopf, ein Rad zur Einstellung der Belichtung, ein Smart-Wheel, das Sie nach Wünschen programmieren können, und natürlich der Griff, damit Ihnen das iPhone nie wieder beim Fotografieren verrutscht oder aus der Hand fällt.

Das Pictar Case macht Schluss mit der umständlichen Handhabung beim Fotografieren mit dem iPhone. (Bild: Miggo)

Während die Preise der besseren iPhone-Linsen eher steigen, fallen die Kosten für brauchbare Drohnen derzeit. Nur noch knapp 700 Euro muss aufbringen, wer eine hochwertige, fliegende 4K-HDR-Kamera sein Eigen nennen möchte: Parrots Anafi-Drohne verfügt über eine solche Kamera, die zudem mit einer Dreiachsen-Bildstabilisierung sowie einem bis zu 2,8-fachen verlustfreien Zoom ausgestattet ist. Der Gimbal der Anafi bietet eine 180-Grad-Neigungsfunktion, sodass auch abenteuerliche Blickwinkel machbar sind. 25 Minuten Flugzeit, eine Einsatzbereitschaft in drei Sekunden, 320 Gramm „Gewicht“ sowie das schlanke, sehr kompakte Format machen aus der Anafi den idealen Film- und Foto-Reisepartner für das iPhone.

Drohne und Qualität: Parrots Anafi macht beides möglich. (Bild: Parrot)

Reise

Und wenn wir schon beim Thema Reisen sind: Auch für die unterschiedlichen Fortbewegungsmittel und die Zeit unterwegs gibt es zahlreiche brauchbare iPhone-Gadgets. Beginnen wir beim Fahrrad: Statt sich ein neues Zweirad mit eingebautem GPS zu leisten, können Sie auch einfach Ihren derzeitigen Drahtesel aufrüsten und diebstahlsicher machen. Der Insect (160 Euro) genannte Alarm wird von der herstellenden Firma nicht umsonst Fahrradjäger genannt. Das Sicherungsgerät aus Metall schrauben Sie einfach an den Rahmen Ihres Rads und verbinden es per Bluetooth mit einer App auf Ihrem iPhone. In der Anwendung können Sie das Insect scharf stellen und erhalten fortan einen Alarm auf Ihrem Smartphone, sobald jemand versucht, Ihr Fahrrad zu entwenden. Gleichzeitig ertönt ein 90 Dezibel lauter Alarm am Gerät selbst und andere Insect-Besitzer in der Nähe werden über den Diebstahlversuch per Push-Nachricht unterrichtet. Haben Sie Ihr Smartphone nicht dabei, können Sie den Fahrradjäger auch per PIN-Eingabe an- und ausschalten.

Um Ihr Fahrrad zu sichern, benötigen Sie lediglich den kleinen Insect und eine dazugehörige App. (Bild: Hersteller)

Ein wahrer Alleskönner, den Sie sowohl für Ihr Fahrrad, als auch für zahlreiche andere Aktivitäten nutzen können, ist der Mstick (65 Euro, Kickstarter). Das multifunktionale Taschenlicht lässt sich mit einer mitgelieferten Halterung als Radlicht nutzen, mit seinem magnetischen Rücken jedoch auch als Nachttischlampe, als Campingleuchte, als illuminiertes Accessoire bei Festivalbesuchen oder als Selfie-Licht. Mit der komplementären App können Sie den vielfarbig leuchtenden Mstick jedoch auch zu einer im Beat blinkenden Disco-Lampe oder zum leuchtenden Küchenwecker oder zur Stoppuhr umfunktionieren.

Vielseitig einsetzbar, ob am Fahrrad, beim Zelten oder bei Festivals: der Mstick. (Bild: MOLT Team)

Im Urlaub fotografieren und filmen wir nahezu überall mit dem iPhone. Einzig im Auto sind uns sprichwörtlich die Hände gebunden. Abhilfe verschafft da eine Dashcam. Mit Ankers Roav C1 (70 Euro) schlagen Sie gleich diverse Fliegen mit einer Klappe. Eine Weitwinkel-Linse nimmt auch den breitesten Highway für Sie auf, Gravitationssensoren erkennen Erschütterungen und schalten die Kamera entsprechend ein, sodass zum Beispiel eine Fahrerflucht automatisch aufgenommen wird. Und mithilfe der Roav App können Sie Ihre Aufnahmen blitzschnell auf Ihrem iPhone sichern und verwalten. Nicht minder nützlich ist übrigens der Roav Anker Bluetooth Transmitter (21 Euro), ein Ladegerät für Ihr Auto, mit dem Sie unter anderem mit einer zugehörigen App Ihr Auto wiederfinden sowie den Status Ihrer Autobatterie überprüfen können.

Ankers Roav C1 filmt für Sie mit Weitwinkellinse unterwegs aus dem Auto heraus. (Bild: Anker)

Aber auch für den Fall, dass Sie Auto und Rad zurücklassen und mit dem Flugzeug reisen, hält der Markt etwas Schönes für Sie und Ihr iPhone bereit. Twelve Souths Airfly (45 Euro) macht Schluss mit der Nutzung der billigen Airline-Kopfhörer, mit dem Sie bislang gezwungen waren, die Filme an Bord zu konsumieren. Der Airfly ist ein kleiner Adapter, der sich per Bluetooth zum Beispiel mit Ihren AirPods verbindet und Ihnen so über den Wolken ein neues Maß an Audio-Komfort schenkt.

Mit dem Airfly Adapter von Twelve South genießen Sie auch die Filme im Flugzeug mit ihren AirPods. (Bild: Twelve South)

Arbeit

Da Sie sich vermutlich nicht den gesamten Sommer lang dem Müßiggang widmen können, seien hier auch ein paar nützliche Accessoires für den Arbeitsalltag erwähnt. Eine einfache, elegante und funktionale Erfindung, mit der Sie Ihre Arbeitsmaterialien ordentlich in den Griff bekommen, sind die Klips (ab 20 Euro, Kickstarter). Die in verschiedenen Größen erhältlichen ledernen Streifen sind mit Magneten ausgestattet und bündeln Kabel, Schlüssel, Kopfhörer, Stifte, aber auch Geldscheine und Notizen. Dank ihrer fluoreszierenden Ränder finden Sie Ihre derart organisierten Dinge künftig auch im Dunkeln.

Die magnetischen Klips gibt es in Größen für all Ihre Kabel. (Bild: Hersteller)

Auf ähnliche Weise hat Twelve South ein eigentlich kleines, für viele iPad-Nutzer im Alltag aber nervendes Problem gelöst: Der Pencilsnap (35 Euro) ist nicht nur ein Lederetui für den Apple Pencil. In seinem Inneren befinden sich zudem Magnete, die ein sicheres Andocken an das Smart Cover garantieren und den Eingabestift immer geschützt und griffbereit halten.

Das Etui Pencilsnap von Twelve South wird ebenfalls magnetisch angedockt. (Bild: Twelve South)

Eine dritte magnetische Verbindung finden Sie bei Adonits Stylus Snap 2 (40 Euro) vor. Der mit allen iPhone-Versionen ab Modell 6 aufwärts kompatible Stylus haftet an einer kleinen mitgelieferten und auf Ihrem iPhone aufzuklebenden Platte und dient nicht nur für Notizen und zum Zeichnen, er verfügt auch über einen Auslöser, mit dem Sie einzelne Fotos und gleich ganze Serien schießen, indem Sie den Snap 2 als Fernbedienung nutzen.

Der Stylus Snap 2 von Adonits haftet per Magnet an Ihrem iPhone oder iPad. (Bild: Adonit)

Ein sehr flexibles und äußerst kleines Gerät, mit dem Sie in einer fremden Arbeitsumgebung schnell etwas präsentieren und gleichzeitig ein Whiteboard aus einem Bildschirm oder einem Projektor machen, ist der Gotouch (90 Euro, Kickstarter). Dieser digitale Stift verbindet sich mit einer winzigen Station mit integrierter Kamera sowie einer entsprechenden App, die auf Ihrem iPhone oder iPad installiert ist. Alles, was Sie darüber hinaus benötigen, ist ein Kabel, mit dem Sie Ihr iPhone mit einem Bildschirm oder Projektor verknüpfen – schon verwandelt sich jener Bildschirm oder die entsprechende projizierte Fläche in ein Whiteboard, auf dem Sie mit dem digitalen Stift schreiben und zeichnen und eigene PDFs, Bilder oder Videos laden bearbeiten können.

Praktisches Gerät, um ein Whiteboard zu simulieren: der Gotouch. (Bild: Anyractive)

Der Wunsch, mit dem iPhone Längen, aber auch Radien, Flächen und Durchmesser präzise zu messen, wird mit dem Arrim One (90 Euro, Kickstarter) Wirklichkeit. Das daumengroße Gerät stecken Sie am iPhone an. Es liefert Ihnen mittels einer App und unter Verwendung eines Lasers und Augmented-Reality-Darstellung extrem genaue Werte (+/- 1,5 Millimeter). Sie können die Werte gerader und gebogener Linien, von Umfängen oder Winkeln und vielem mehr damit eruieren. Speziell für handwerklich Tätige kann das Arrim One zum wichtigen iPhone-Werkzeug werden.

Klein, aber präzise ist das Messgerät Arrim One. (Bild: ARrim)

Der iPhone-Kulturbeutel

Für manche ist das iPhone-Case ein Mode-Statement, doch vor allem sollte die Hülle schützen. Für unseren „Kulturbeutel“ haben wir als iPhone-Behausung das Wallet Case (50 Euro) von Nomad ausgesucht, da es mit seinem Mix aus Polycarbonat und Leder eine gelungene Mischung aus Sicherheit und Ästhetik darstellt und zusätzlich bis zu vier Kreditkarten beherbergt. Dazu wählen wir ein Ladekabel der Solid-Blue-Serie von A-Solar (ab 15 Euro). Die besonders dick gewobenen Kabel aus Nylon und Kevlar-Aramidfaser eignen sich auch für den dauerhaften Außeneinsatz unter widrigsten Umständen. Die verstärkten Kabelenden können laut Hersteller bis zu 30.000 Mal gebogen werden, bis erste Ermüdungserscheinungen auftreten.

Sind Sie jemand, der Kabel gern liegen lässt? Für Sie empfehlen wir das Incharge Universal (15 Euro): Das Mini-Kunstlederkabel mit magnetischen Enden können Sie zusammengeklappt an Ihrem Schlüsselbund tragen und haben im Notfall für die wichtigsten Anschlüsse immer das richtige Kabel dabei. Neben einem USB-A-Anschluss für die Stromversorgung verfügt es über einen USB-C-Anschluss, der abgeknickt werden kann. Unter ihm lauert ein Lightning-Stecker, der gleichzeitig ein Micro-USB-Anschluss ist.

Eine Fähigkeit, die sowohl am iPhone als auch an den meisten Hüllen fehlt, ist ein vernünftiger Ständer für das Smartphone. Eine schlanke und intelligente Lösung ist der iRing von Aauxx (15 Euro). An der Rückseite angebracht, tragen Sie Ihr iPhone damit wie an einem Ehering, ein Herunterfallen ist nahezu ausgeschlossen. Als Ständer in horizontaler oder vertikaler Position funktioniert der iRing ebenfalls.

Gerade weil das iPhone so vielseitig ist, wünscht man sich dafür so manches Mal eine Fernbedienung. Sei es, um Fotos zu machen, Film- oder Sprachaufnahmen zu starten, Siri aus der Ferne zu befragen oder auch nur, um das Smartphone in der eigenen Unordnung zu finden. Der Niu Smart Button (30 Euro) hebt die Möglichkeiten der Ein-Knopf-Fernbedienung auf eine neue Ebene: Statt der üblichen drei Anwendungsmöglichkeiten können Sie mit dem Niu gleich neuen Befehle erteilen. Hinter dem einfachen, doppelten und langen Drücken gelangen Sie zu drei von Ihnen festgelegten Befehlsebenen (zum Beispiel für Foto, Video und Musik), in denen Sie wiederum die drei Funktionen zur Verfügung haben.

Tego (Bild: Moshi)

Zu guter Letzt können wir Ihnen als minimalistische Tasche, in der Sie all Ihre kleinen Accessoires bestmöglich verstauen können, Moshis Tego (125 Euro) ans Herz legen. In die aus schnittresistentem Material verarbeitete Umhängetasche passen ein iPad sowie zahlreiche kleinere Gegenstände. Versteckte Reißverschlüsse machen es jedem Dieb schwer, unbemerkt an Ihr Eigentum zu gelangen.

