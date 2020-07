iPhone 13 ohne Anschlüsse: So bereitet Apple Zubehör auf die drahtlose Zukunft vor

Mit dem iPhone 7 rationalisierte Apple den 3,5-mm-Kopfhöreranschluss bereits weg und erntete große Kritik dafür. Mittlerweile sind die meisten Konkurrenten dem Beispiel gefolgt. Apple soll Spekulationen zufolge 2021 auch den Lightning-Anschluss vom iPhone verbannen. Als weiteren Schritt in diese Richtung soll Apple schon mit dem iPhone 12 keine EarPods sowie ein Netzteil mehr ausliefern. Daher stellt sich die Frage, was aus anderem Zubehör wird, das auf Lightning vertraut?

Neues Patent gibt Aufschluss

Pauschal lässt sich nicht sagen, was aus verschiedenem Zubehör wird. Für kabelgebundene Kopfhörer gibt es schon jetzt Bluetooth-Empfänger, während viele Hersteller schon jetzt auf drahtlose Ladematten setzen. Allerdings setzt Apples Smart Battery Case ebenfalls auf eine Verbindung via Lightning mit dem iPhone. Daneben kannst du es sowohl drahtlos als auch mit Apples typischen Ladestecker aufladen und darüber sogar Zubehör anschließen. Wenn der Lightning-Anschluss am iPhone wegfällt, könnte auch der Zubehörbetrieb über das Case nicht mehr funktionieren. Es wird daher schon seit einiger Zeit spekuliert, dass Apple auch am iPhone einen Smart Connector integriert und damit zumindest begrenzt Zubehör erlaubt.

Doch damit Apples Smart Battery Case auch ohne direkte Lightning-Verbindung dein iPhone mit Energie versorgen kann, hat sich das kalifornische Unternehmen nun ein neues Patent gesichert. In diesem im Mai 2019 beantragten Patent beschreibt Apple eine bidirektionale Ladefunktion für das Case.

Man will auf beiden Seiten der integrierten Batterie Ladespulen anbringen, sodass sowohl das Case als auch das iPhone drahtlos geladen werden können. Sind beide Geräte leer, kannst du das Bundle einfach auf ein Qi-Ladegerät legen. Dabei sorgt die Hardware dafür, dass zuerst das iPhone per Passtrough-Funktion mit frischer Energie versorgt wird, während das Smart Battery Case erst im Anschluss lädt.

Glaubt ihr, dass Apple schon für 2021 ein iPhone ohne Anschlüsse plant? Lasst es uns wissen.