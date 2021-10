iOS 15.1 kommt nächste Woche

Bist du im Apple Developer Center als Entwickler:in angemeldet, kannst du iOS und iPadOS 15.1 bereits jetzt herunterladen. Für alle anderen sollte 15.1 aber dann spätestens in der nächsten Woche verfügbar sein.

SharePlay

Mit 15.1 kommt das groß angekündigte Shareplay endlich aufs iPhone. Diese Funktion war mit dem Erscheinen von iOS 15 nicht rechtzeitig fertig geworden und wird jetzt mit dem neuen Update von Apple nachgeliefert. Mit SharePlay kannst du Freund:innen und Verwandte anrufen und mit ihnen zusammen Filme, Fernsehen schauen oder gemeinsam Musik zu hören.

ProRes

Mit 15.1 erhalten iPhone-13-Nutzer:innen außerdem die Möglichkeit Videos in ProRes aufzunehmen. ProRes ist ein hochauflösendes Videoformat, dass eine Menge Speicherplatz benötigt. Deswegen kannst du ProRes auf einem Gerät mit 128 Gigabyte Speicherplatz nur für Aufnahmen in 30 FPS in 1080 p verwenden. Auf iPhones mit mehr Speicherplatz kannst du in diesem Format auch 4k-Aufnahmen machen.

Auto Makro

Nachdem sich Nutzer:innen über die automatischen Makro-Aufnahmen mit dem iPhone 13 beschwert hatten, bringt Apple mit iOS 15 außerdem die Möglichkeit diesen Modus zu deaktivieren.

Freust du dich auf iOS 15.1?