20.05.2019 - 13:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



20.05.2019 - 13:30 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Der US-Präsident Donald Trump hat mit seinen neuen Zöllen und weiteren Maßnahmen gegen China nicht nur den Zorn vieler Kunden sowie natürlich Hersteller auf sich gezogen. Gleichzeitig zwingt ein neues Gesetz Google dazu, dass sie Huawei die offizielle Lizenz für Android entziehen. Dadurch wird der chinesische Smartphone-Hersteller gezwungen auf die Open-Source-Version zu wechseln. Zusätzlich gibt es auch von anderer Seite schlechte Nachrichten für Huawei.

Android: Von offizieller Lizenz zu Open Source

Eine neue Gesetzlichkeit drängt Google dazu Huawei die Android-Lizenz zu entziehen. Stattdessen wird das chinesische Unternehmen auf die Open-Source-Variante setzen. Diese steht der Lizenz in wenigen Punkten nach, da Huawei bereits ein eigenes System verwendet, um Systemupdates zu installieren. Allerdings könnten dann einige wichtige Apps wie YouTube, Gmail oder auch Google Chrome fehlen. Schon jetzt sind einige der Google-Apps in China verboten, während sie in Europe jedoch für Huawei-Geräte lizenziert sind.

Huawei nahm in einem Statement (via The Verge) auf den Entzug der Lizenz prompt Stellung. Laut dem Unternehmen habe das Unternehmen viel zum Wachstum und der Weiterentwicklung beigetragen und sieht sich daher als Schlüsselpartner, der sowohl für die Industrie als auch die Kunden das Ökosystem ausbaute. Daneben werde man natürlich weiterhin Sicherheitsupdates sowie Serviceleistungen für bestehende Kunden bieten. Laut Google wird man diesen Kunden auch den Zutritt zum Google Play Store sowie den Apps nicht verwähren.

Zulieferer versagen Huawei die Komponenten

Wie auch Apple hat Huawei zahlreiche Zulieferer aus verschiedenen Staaten. Dazu gehören beispielsweise auch Infineon, Qualcomm, Western Digital sowie einige mehr. Laut einem Bericht von Nikkei Asian Review haben sich die Zulieferer vorübergehend dazu entschieden, dass die Lieferungen an Huawei eingestellt werden. Etwa das deutsche Unternehmen Infineon sieht diesen Schritt als notwendig, um mögliche Rechtsstreitigkeiten mit den USA vorzubeugen. In allen Fällen wird die Situation sondiert und in diversen Meetings mit den Vertretern besprochen. Damit erhält Huawei aktuell keinen Arbeitsspeicher, Flash-Speicher sowie Prozessoren für seine Geräte.

Anzeige