Bereits seit einigen Jahren pflegt Apple eine intensive Partnerschaft mit Nike und anderen Herstellern, um mehr Zubehör für Produkte anbieten zu können. Bei der Apple Watch geht man sogar soweit, dass eine Sonderedition mit Nike-Branding und exklusivem Zifferblättern ausgeliefert wird. Auch sonst zeigt sich der Sporthersteller aktiv und hat nun sechs neue Armbänder in herbstlichen Farben veröffentlicht.

Während in fast allen Regionen der Herbst nicht nur angekommen ist, sondern auch der Winter seine kalten Vorboten schickt, war es für Nike an der Zeit neue Armbänder – passend zur Saison – vorzustellen. Bereits Ende vergangener Woche hatte das Unternehmen seinen Shop, um die neuen Farbvarianten aktualisiert. So bietet man nun drei neue Nylon- sowie drei weitere Sportarmbänder an.

Sowohl Sport-Loops aus Nylon als auch die Sportarmbänder aus „Hochleistungs-Flurelastomer“ kommen in den Farben „Olive Flak“, „Smokey Mauve“ und „Celestial Teal“ daher. Beide Varianten sind dabei voll kompatibel zu allen Apple-Watch-Modellen von der ersten Generation bis zu Series 4 und jeweils für die großen und kleinen Modelle verfügbar.

Während das Sportarmband in „Olive Flak“ bereits ausverkauft ist, können alle anderen Armbänder noch im offiziellen Nike-Onlineshop erworben werden. Aktuell sind die neuen Optionen exklusiv über Nike verfügbar und werden wohl auch nicht im Apple Store vertrieben. Der Preis ist unabhängig vom Modell und Variante und wird mit 59 Euro ausgezeichnet. Die Lieferung erfolgt kostenlos, sodass es sich auch um den Endpreis handelt.

