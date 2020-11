Hat Apple eine Weihnachtsüberraschung für uns?

2020 ist anders. Dies dürfte mittlerweile schon der Letzte festgestellt haben. Neben Viren, Wahlen und späten iPhones soll Apple für dieses Jahr noch eine weitere Überraschung geplant haben. Apples „One more thing“ könnten also nicht die neuen Macs mit den M1-Chips gewesen sein, sondern noch etwas scheint auszustehen.

Leaker gibt erste Hinweise

Bereits in der Vergangenheit war der Leaker L0vetodream sehr kryptisch mit seinen Hinweisen, konnte aber sehr oft Informationen und Termine zu neuen Produkten korrekt voraussagen. In einem aktuellen Tweet schreibt er, dass Apple für Weihnachten eine Überraschung für alle plant. Ins Detail ging er dabei zwar nicht, aber er deutet an, dass es sich dabei um etwas „winterexklusives“ und „Gutes für den Winter“ handelt.

Nun darf allerdings fleißig spekuliert werden, was es damit auf sich hat. Immerhin hat Apple in den vergangenen Jahren neben speziellen Werbespots für die Festtage auch Rabatte oder zusätzliche Dienste wie ein verlängertes Rückgaberecht eingeräumt. Jedoch stellt sich die Frage, wie „gut“ dies für den Winter ist und warum dies nur in der kalten Jahreszeit exklusiv sein sollte.

Zahlreiche Spekulationen im Netz

Unter dem Tweet und auf Twitter allgemein wird aktuell spekuliert, was der Leaker damit meinen könnte. Gibt es bald Handschuhe von Apple? Oder sollen die unangekündigten AirPods Pro im Winter die Ohren wärmen? Wird das Smartphone zum Taschenwärmer oder bringt Apple gar die iPod-Socken für das iPhone zurück. Es könnte auch sein, dass Apple wärmende Armbänder für die Apple Watch veröffentlicht., die nur im Winter verfügbar sind.

Wie die meisten Twitternutzer tappen auch wir im Dunkeln, sodass wir nichts tun können, als abzuwarten, bis Apple eine entsprechende Ankündigung macht.

Was könnte es sein? Was glaubt ihr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.