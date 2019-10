H2O Audio: Mit diesen Apple-Watch-Kopfhörern gehen Sie baden

H2O Audio gehört zu den weltweit führenden Herstellern von wassergeschützten Kopfhörern. Nun kündigte das Unternehmen ein neues Zubehör für Ihre Apple Watch an. Mit „Interval“ können Sie beim Schwimmen Musik hören und demnächst auch Ihre Trainingswerte aufzeichnen. Dazu will man in Kürze die „My Swim Tracker“-App veröffentlichen.

Doch zurück zu den Kopfhörern. Diese sind für Wassertiefen von bis zu 3,6 Metern ausgelegt und nach IPX8 zertifiziert, sodass Schwimmen und im begrenzten Maße auch das Tauchen möglich ist. Für die Steuerung der Wiedergabe und der Lautstärke integrierte man mehrere Buttons, die sowohl im und außerhalb des Wassers funktionieren.

Laut dem Hersteller können alle Modelle der Apple Watch ab der Series 2 bedenkenlos mit den Interval-Kopfhörern verwendet werden. Die Uhr wird dabei übrigens nicht am Handgelenk getragen, sondern an einer speziellen Dock-Halterung befestigt. Sie wird dann an der Rückseite Ihrer Schwimmbrille befestigt und dient dabei als Kabelführung für die beiden Ohrhörer, sodass sie im Wasser nicht verloren gehen. Die Übertragung von Audioinhalten erfolgt dabei via Bluetooth 5.0. Mit einer Akkulaufzeit von mehr als sechs Stunden dürften die Kopfhörer die meisten Trainingseinheiten locker überstehen.

Preis und Verfügbarkeit

Die Unterwasserkopfhörer „Interval Swim Headphones fpr Apple Watch“ sind ab sofort in den USA für einen Preis von 99,99 US-Dollar verfügbar. Ob und wann die wassergeschützten Kopfhörer auch in Deutschland erscheinen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Weitere Informationen zu den interessanten System finden Sie auf der offiziellen Website des Herstellers.

