Handynutzung von Kleinkind (Bild: CC0)

Gute Nachrichten: iPhone- & iPad-Nutzung für Kinder ungefährlich? Eine Studie zur Bildschirmzeit, die Kinder an Smartphones und Tablets verbringen, kommt zu dem Ergebnis, dass es keinen Zusammenhang zwischen zum Beispiel Fettleibigkeit oder Depressionen im Kindesalter und der Nutzung dieser Geräte gibt. Die Ergebnisse der Studie wurden nun im BMJ Open Medical Journal veröffentlicht. Die Untersuchung wurde von Forschern des „University College London“ (UCL) und des „Royal College of Paediatrics and Child Health“ (RCPCH) durchgeführt.

Warum setzen wir ein Fragezeichen in eine Überschrift, die Studienergebnisse zusammenfasst? Es hat einen einfachen Grund. Denn die Resultate zeigen nur, dass es offenkundig keinen Zusammenhang gibt zwischen zum Beispiel Fettleibigkeit und Depressionen im Kindesalter und erhöhter Bildschirmnutzung.

Tatsächlich beschreiben die Ärzte, dass es genauso gut andersherum sein könnte und Kinder, die sich weniger bewegen, oder eine psychisch schwere Phase durchlaufen, häufiger zum Smartphone oder Tablet greifen oder vor dem Fernseher sitzen. Ein Großteil der Beweisführung wurde mit Daten zum Fernsehkonsum (und der Konsolennutzung) getätigt.

Einflussfaktor Eltern

Sehr wohl aber gibt die von führenden Kinderärzten des Landes getane Studie aber auch ein paar Hinweise. So heißt es, dass Eltern Ihren Kindern besondere Aufmerksamkeit widmen sollten und die Gestaltung Ihrer Freizeit gerade der gemeinsamen Zeit miteinander deutlich mehr Einfluss haben kann als der passive Konsum von Medien über die Geräte.

Viel Bildschirmzeit nicht schädlich?

Vor diesem Hintergrund auch noch einmal zurück zum Fragezeichen. Die Studie zeigt, es gibt keine Belege dafür, dass eine hohe Bildschirmzeit „giftig“ sei.

Die Studie zeigt, dass es „mit den eingesetzten Mitteln und Methoden“ nicht möglich war, einen Zusammenhang festzustellen, zum Beispiel zwischen der Psyche der Kinder und der häufigeren Gerätenutzung. Das bedeutet nicht, dass es gar keinen Einfluss gibt und geben kann. Ein Thema wäre hier beispielsweise das Blaulicht in den Displays, das im Verdacht steht, die Augen zu schädigen. Und obwohl die Studie keine konkreten Vorgaben macht, liest man darin doch den Vorschlag, die Kinder die Geräte „besser nicht“ vor dem zu Bett gehen nutzen zu lassen.

Es ist also diese Studie kein Freifahrtschein für Eltern, Ihren Kindern nun ein Tablet in die Hand zu drücken, nach dem Motto: „Hier, und jetzt lass mich in Ruhe!“

Fragen stellen

Die Studie gibt Eltern auch Fragen an die Hand:

Wenn Sie sagen können, dass die Bildschirmzeiten nicht aus dem Ruder laufen,

dass die Nutzung der Geräte außerdem nicht mit Ihren familiären Angelegenheiten kollidiert,

Sie außerdem keine Schlafschwierigkeiten feststellen können,

und es nicht zu übermäßiger Kalorienaufnahme während der Bildschirmzeit kommt, Sie sich nicht grundlos sorgen müssen.

Tatsächlich schlagen die Kinderärzte vor, dass Eltern Ihrem Nachwuchs den Umgang mit den Geräten beibringen, oder zumindest partizipieren. Darüber hinaus heißt es von Kinderarzt Dr. Russell Viner, dass Bildschirme zu unserer Zeit dazugehören und wir den Umgang mit Ihnen individuell lernen müssen.

