Google Stadia ist da: Das sagt die internationale Fachpresse

Im Herbst 2018 testete Google öffentlich die Möglichkeit Spiele in den Google Chrome-Browser zu streamen. Erst im März enthüllt das Unternehmen dann seine großen Pläne, um in den Spielemarkt einzusteigen. Mit Stadia, einer Streaming-Plattform, möchte man weg von klassischer Hardware und erlaubt Nutzern das Spielen auf nahezu allen Geräten mit Display, während die notwendige Rechenleistung in der Cloud bereitgestellt wird. Zudem sind vielerlei Social-Anbindungen wie zu Googles YouTube geplant. Das Versprechen von einem Spiele-Streamingdienst klingt gut, da man sich dann nicht mehr um neue Hardware kümmern muss, keine Downloads oder Patches mehr notwendig sind und auch unterwegs ein grafisch aufwendiger Titel wie Red Dead Redemption 2 gespielt werden kann.

Nachdem Google November als Startmonat ankündigte und im Juni die Vorbestellungen für die Founder's Edition freigab. Folgte kurz vor dem Start die Ernüchterung. Nur etwa 12 der bestätigten Titel sollten zum Start bereitstehen, während viele Features erst ab 2020 nachgereicht werden. Sogar vorhandene Chromecast Ultras sollen nicht erst später mit einem Update bedacht werden, sodass anfangs nur mit der Founder's Edition mitgelieferte Streamingsticks funktionieren. Noch im letzten Augenblick kündigte Google an, dass zehn weitere Titel um Start verfügbar sein werden:

Attack on Titan 2: Final Battle (Koei Tecmo)

Farming Simulator 19 (Focus Home Interactive)

Final Fantasy XV (Square Enix)

Football Manager 2020 (Sega)

GRID (Codemasters)

Metro Exodus (Deep Silver)

NBA 2K20 (2K Games)

Rage 2 (Bethesda Softworks)

Trials Rising (Ubisoft)

Wolfenstein: Youngblood (Bethesda Softworks)

Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft)

Destiny 2: The Collection (Bungie)

GYLT (TequilaWorks)

Just Dance 2020 (Ubisoft)

Kine (Gwen Frey)

Mortal Kombat 11 (Warner Bros. Interactive Entertainment)

Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (Square Enix)

Samurai Shodown (SNK)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition (Square Enix)

Thumper (Drool)

Tomb Raider: Definitive Edition (Square Enix)

Während Borderlands 3, Ghost Recon: Breakpoint und weitere Titel in Kürze nachgereicht werden, hatte die Fachpresse bereits die Chance einen ausgiebigen Blick auf Stadia zu werfen und den Dienst sowohl in perfekten Testumgebungen als auch in den heimischen vier Wänden zu testen. Dabei kamen nahezu alle Publikationen zum selben Ergebnis.



Produkthinweis Produkthinweis Google Pixel 3 64GB Black Smartphone 12,2MP Schwarz 589,99€

Mehr zu diesen Themen: