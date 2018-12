01.12.2018 - 11:34 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



01.12.2018 - 11:34 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Google macht wieder einmal einen Dienst dicht. Diesmal soll es die Kommunikationsplattform Google Hangouts erwischen, die ab 2020 nur noch für kommerzielle Nutzer zugänglich sein wird.

Nach einem Bericht von 9to5Google wird Google Hangouts für „normale“ Nutzer ab 2020 dicht gemacht und steht dann nur noch Business-Anwendern gegen Geld zur Verfügung. Damit geht Google Hangouts den gleichen weg wie zuvor schon der Google Reader, Buzz, Inbox und zuletzt Google Plus. Auch beim sozialen Netzwerk Google Plus können kommerzielle Nutzer den Dienst weiter verwenden.

Google hat das Ende von Hangouts, das eigentlich aus zwei Diensten besteht, noch nicht offiziell angekündigt. Vermutlich wird Google der Dienst einfach nicht ausreichend gut genutzt und so wird das Produkt einfach eingemottet.

Google Hangouts besteht aus den Komponenten Chat zur Kommunikation per App innerhalb eines Teams und Hangouts Meet. Dies ist eine Video-Meeting-Plattform, die durchaus Potential hatte. Zu beiden Diensten gibt es aber zahlreiche Alternativen, nicht zuletzt Slack und Microsoft Teams.

Und wer Hangouts beruflich nutzt und darauf angewiesen ist, muss sich sowieso keine Sorgen machen, denn in der zahlungspflichtigen G-Suite ist beides weiterhin erhalten.

Google Hangouts war zu Beginn eine gelungene Alternative zu Skype - jeder der eine Google-Kennung, also Benutzername und Passwort besitzt, und das dürften eigentlich so ziemlich alle Android-Nutzer, aber auch einige nicht-Android-Nutzer sein, kann sich darüber wahlweise per Text-Chat oder Video-Chat mit Freunden unterhalten.

