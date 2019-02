17.02.2019 - 10:30 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Der US-Sender CNBC berichtet, dass Apple einen ehemaligen Microsoft-Manager und Ex-Chef einer Smart Lock-Firma angeheuert hat, um die Smarthome-Angebote von Apple zu überarbeiten.

Die Einstellung von Sam Jadallah scheint ein deutlicher Hinweis zu sein, dass Apple plant, ernsthaft eine Umstrukturierung im bisher eher stiefmütterlich behandelten Bereich Smart Home anzugehen .

Ein weiteres Indiz: Vor kurzem erwarb Apple das Start-up Pullstring, das sich auf Sprachanwendungen spezialisiert hat. Dieser Kauf soll wohl helfen, die Funktionen von Siri deutlich auszubauen.

Apple versucht sich seit Jahren im Smart Home Bereich zu etablieren. Das fing mit der Einführung von HomeKit an und führte schließlich zum HomePod. Sowohl der Marktanteil als auch der Funktionsumfang dieses smarten Lautsprechers dem der Konkurrenz hinterherhinkt, hat er auch Vorteile und klingt in vielen Fällen deutlich besser.

Jadallah war zuletzt Chef des gescheiterten Smart Lock Unternehmens Otto. Otto wurde als "luxuriöses Smart Lock" bezeichnet und beinhaltete sowohl WLAN als auch Bluetooth. Mit einem Preis von 700 US-Dollar nutzte es auch nichts, dass das Smart Lock besonders kompakt gebaut wurde.

Das Unternehmen ist letztlich an seinen Investoren gescheitert, heißt es seitens des Gründers, aber es scheint, dass Jadallah einen guten Eindruck bei Apple hinterlassen hat. Wir sind gespannt, wohin das führen wird. Was denkt ihr, wie sich der Smart Home Markt entwickeln wird? Bringt Apple selbst neue Geräte jenseits des HomePods auf den Markt oder wird lediglich Siri etwas verbessert? Was wäre der wichtigste Schritt den Apple unternehmen muss, um sein Angebot zu verbessern? Schreibt es einfach in die Kommentare, wir sind sehr interessiert an euren Ideen!

