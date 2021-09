Apple will Bug bei "Entsperren mit Apple Watch" beim iPhone 13 reparieren

Je mehr Kunden das iPhone 13 erhalten, desto mehr Tester gibt es auch, die Fehler finden. Nun ist das Problem aufgetaucht, dass sich das iPhone 13 nicht mit der Apple Watch entsperren lässt. Apple hat bereits auf die Fehlermeldungen reagiert und eine Support-Dokument-Seite angelegt, in der das Problem angesprochen wird. Eine Abhilfe gibt es derzeit nicht. Apple schreibt lediglich, dass es in den kommenden Wochen ein Software-Update geben soll, dass den Fehler behebt.

Im Supportdokument heißt es: “Apple hat ein Problem identifiziert, bei dem das Entsperren mit der Apple Watch auf dem iPhone 13 möglicherweise nicht funktioniert. Wenn Sie versuchen, Ihr iPhone zu entsperren, während Sie eine Gesichtsmaske tragen, wird möglicherweise die Meldung "Unable to Communicate with Apple Watch" (Kommunikation mit der Apple Watch nicht möglich) angezeigt.“

Anzeige

Nutzer sollten die Funktion deaktivieren und wie früher ihren Entsperrcode für das Smartphone verwenden, wenn sie eine Maske tragen. Das ist in den iOS-Einstellungen unter "Face ID & Code“ zu finden.

Mit Maske das iPhone zu entsperren ist per Face ID nicht möglich - was im Supermarkt mit Maskenpflicht nervt, wenn man bezahlen will. Auch beim Vorzeigen der CovPass-App oder der CoronaWarn-App muss das iPhone vorher entsperrt werden, um den Impfstatus zu belegen. Hier ist die Entsperrfunktion über die Apple Watch sehr hilfreich und wurde von Apple zu Beginn der Pandemie eingeführt.

Wir erwarten, dass Apple bald ein Softwareupdate für iOS 15 und iPadOS 15 lancieren wird, denn das ist nicht der einzige Fehler

Anzeige