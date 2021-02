Preisverfall bei gebrauchten Macs – warum ist das so?

Macs sind bisher zwar teuer, man erzielt aber auch nach vielen Jahren noch ordentliche Preise dafür. Damit ist nun auf einmal Schluss. Der Grund ist der enorme technische Fortschritt, den die Mac-Plattform durch das Debüt der M1-Macs gemacht hat. Zudem sind die neuen Macs deutlich günstiger als bisherige Macs – zumindest wenn die Preise im Verhältnis zur Leistung betrachtet werden.

Die hohe Leistung der eigentlich als Einstiegergeräte vergreisten Macs mit Apple Silicon und die enorme Akkulaufzeit des MacBook Air und des MacBook Pro 13 Zoll lassen die Vorgänger mit Intel-Prozessoren schlecht aussehen.

ZDnet.com stellt die Frage, wer denn 800 US-Dollar für ein gebrauchtes MacBook Air aus dem Vorjahr ausgibt, wenn es für 1000 US-Dollar ein MacBook Air mit der mindestens doppelten Akkulaufzeit und mit einem vielfachen der Prozessorleistung gibt? Richtig – das wird so nicht funktionieren, der Gebrauchtwaren-Verkäufer wird seinen Preis erheblich senken müssen.

Es wird natürlich noch ein paar Wochen dauern, bis dieses Phänomen durchgebrochen ist. Einen Vorteil haben die Intel-Macs durchaus: Auf ihnen läuft Windows, was mit den neuen M1-Macs nicht mehr möglich ist.

Der Preisdruck wird aber noch schlimmer werden – spätestens dann, wenn Apple auch einen iMac mit Apple Silicon im Programm hat und es ein großes MacBook Pro mit der neuen ARM-Architektur gibt. Dann dürften auch die Preise der äquivalenten Gebrauchtgeräte erheblich unter Druck geraten.

Übrigens: Bald wird es auch ein kleines Angebot gebrauchter Macs mit M1-Prozessor geben: In den USA hatte Apple auf der Refurb-Seite schon einmal Macs mit entsprechenden Prozessoren im Angebot, die günstiger als die Neugeräte sind, weil sie aus Rücksendungen stammen. Die Garantie ist dann kürzer, meistens sind die Geräte wie neu und für so manche Interessent:innen die Chance, in die Apple-Welt einzusteigen.