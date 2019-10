07.10.2019 - 11:35 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



07.10.2019 - 11:35 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während in Deutschland die Stiftung Warentest als vertrauenswürdige Institution für Produkttests gilt, übernimmt die Aufgabe in den USA Consumer Reports. In einem neuen Bericht hat das Portal nun das iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max getestet und für sehr gut befunden. Besonders die beiden Pro-Modelle ließen die Konkurrenz von Samsung und Co. hinter sich, wobei es das iPhone 11 noch in die Top 10 schaffte.

iPhone 11 und iPhone 11 Pro Max mit guter Haltbarkeit

Im letzten Jahr strafte Consumer Reports Apple beim iPhone XS stark ab, nachdem es beim Sturztest relativ schlecht abschnitt. Scheinbar nahm sich Apple die Kritik zu Herzen und verbesserte die neuen Modelle nicht nur in Sachen Stabilität. Dabei überstanden alle drei Geräte den Wassertest ohne Probleme. In der rotierenden Kammer, die Stürze aus rund 75 cm in verschiedenen Winkeln simulieren soll, überprüfte man die Geräte nach 50 und 100 Rotationen. Sowohl das iPhone 11 als auch das iPhone 11 Pro Max machten hier eine gute Figur und kamen nach 100 Stürzen mit nur leichten Kratzern heraus. Das iPhone 11 Pro versagte jedoch nach 50 Mal, wobei auch bei einem zweiten Gerät das Display innerhalb des kurzen Zyklus brach.

Akkulaufzeit stark verbessert

Auf dem September-Event versprach Apple eine höhere Akkulaufzeit der neuen Geräte und diese waren laut Consumer Reports sogar deutlich höher als die angekündigten fünf Zusatzstunden. Etwa das iPhone 11 Pro Max hielt im Test 40,5 Stunden durch, bevor es an das Ladekabel musste. Der Vorgänger, das iPhone XS Max, hielt damals nur 29,5 Stunden durch. Das kleinere Pro-Modell schaffte es hingegen auf 34 Stunden, während das iPhone 11 mit 27,5 Stunden aus dem Test hervorging.

Verbesserte Kameras mit Topqualität

Schon längst präsentiert Apple das iPhone als Allround-Kamera mit professionellen Features. In diesem Jahr fügt man eine weitere Kamera hinzu und sorgt mit kleinen Neuerungen für bessere Qualität. Dies überzeugte auch die Tester von Consumer Reports, die die Qualität der Fotos mit höchsten Wertungen auszeichneten, wobei auch das iPhone 11 sehr gut abschnitt. Zudem erzielten die drei Modelle bei Videoaufnahmen ebenfalls exzellente Testergebnisse.

In der Gesamtwertung konnte sich das iPhone 11 Pro Max mit einer Wertung von 95 auf Platz 1 setzen. Nur drei Zähler dahinter liegt das iPhone 11 Pro auf dem zweiten Rang. Der letzte Podest-Platz geht an das Samsung Galaxy S10+ mit einer Wertung von 90. Das iPhone 11 schaffte es übrgiens ebenfalls in die Top 10 und liegt auf dem 8. Platz.

