(Bild: Apple)

Ein Thema setzen

Überlegen Sie sich ein übergeordnetes Thema, das sich am besten durch die gesamte Präsentation ziehen wird. Das ist natürlich nicht so einfach. Doch auch deshalb hat Apple es tunlichst vermieden, und tut es noch heute, zu viele Neuigkeiten in einer Präsentation abzuhandeln. Das lässt den Fokus verschwimmen.

Beispiel gefällig? In seiner Einführung sprach Steve Jobs 2008 davon, dass „etwas in der Luft liegt“ (there’s something in the air) und präsentierte dann später das MacBook Air.