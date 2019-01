09.01.2019 - 21:39 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



09.01.2019 - 21:39 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Andreas Donath)

Ein Bericht der chinesischen National Business Daily nach haben chinesische iPhone-Anbieter gestern eine Nachricht über Preissenkungen beim iPhone 8, 8 Plus, XR, XS und XS Max von Apple erhalten. Der Markt ist für Apple besonders kritisch.

Die größte Preissenkung soll das iPhone XR erfahren, das angeblich um umgerechnet 66 US-Dollar billiger wird. Die anderen aktuellen iPhones - also das iPhone 8, XS, XS und das XS Max sollen um umgerechnet 60 US-Dollar günstiger werden.

Die Nachricht erschient am gleichen Tag, an dem Nikkei berichtete, dass Apple die iPhone-Produktion in den kommenden drei Monaten um weitere 10 Prozent reduzieren will. Die Nachfrage sei einfach nicht hoch genug.

Die chinesische Zeitung National Business Daily berichtet: Unser Reporter wurde darüber informiert, dass die Händler am Abend des 8. Januar Preisanpassungsinformationen zum iPhone XR, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X und iPhone XS erhielten.

Eine Preissenkung durch Apple in der Mitte des Zyklus ist ein eher seltener Schritt. Vor dem iPhone XR Debakel traten sie fast nie auf. Das letzte Mal, als beim iPhone eine Preisänderung größeren Ausmaßes durchführte, war im Jahr 207, als Apple den Preis für das erste iPhone innerhalb weniger Monate um 200 US-Dollar senkte.

Letztendlich wird Apple bestrebt sein, angesichts des unsicheren Hardwaregeschäfts sein Servicegeschäft kontinuierlich auszubauen. Erst gestern teilte Apple-Chef Tim Cook gegenüber CNBC mit, dass sein Unternehmen 2019 neue Dienstleistungen anbieten wird.

Anzeige