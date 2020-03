Apple-Support unzureichend auf Mac Pro vorbereitet

Ausgerechnet bei Apples teuerem Rechner, dem Mac Pro, gibt es Probleme beim Support, wie ein Bericht von AppleInsider nahelegt. So soll beispielsweise ein Mitarbeiter versucht haben, einen Mac Pro über ein MacBook Pro-Ladegerät per USB-C mit Strom zu versorgen. Am Ende musste der Rechner im Verkaufsraum in Betrieb genommen werden, da nur dort die entsprechenden Stromkabel lagen.

Auch am Telefon konnte Mac-Pro-Besitzern nicht adäquat geholfen werden, obwohl sich angeblich ein Extrateam um Kunden mit dem Desktop-Rechner kümmern soll.

Natürlich kann nicht jeder Apple-Mitarbeiter auf den Mac Pro geschult werden, doch kann ein Käufer des teuersten Produkts von Apple durchaus erwarten, dass ihm bei Problemen geholfen werden kann.

Der Standard-Mac-Pro kommt mit einem 3,5-GHz-Intel-Xeon-W-Prozessor mit 8 Kernen. Aufgerüstet werden kann der Mac bis zu einem Prozessor mit 28 Rechenkernen. In die zwölf RAM-Steckplätze passen maximal 1,5 TByte Arbeitsspeicher. 24-mal so viel wie in den vorherigen Mac Pro mit seinem 64-GByte-Maximum. Und sechsmal so viel wie in den aktuellen iMac Pro mit 256 GByte.

Die Grafik besteht in der Maximalausstattung aus vier Radeon-Pro-Vega-II-GPUs. Diese schaffen zusammen 56 Billionen Fließkommaberechnungen pro Sekunde. Beim bisherigen Top-Modell der Mac-Pro-Reihe war „schon“ bei 3,5 Teraflops Schluss. Mit vier GPUs und Apples Afterburner-Karte kann der Mac Pro 12 4K-Video-Streams parallel ausgeben. Das sind 6,3 Milliarden Pixel pro Sekunde auf bis zu sechs von Apples neuen Pro-Display-XDR-Monitoren.

Teuerster Mac Pro kostet 62.419 Euro

Der Mac Pro im Tower-Design beginnt bei 6.499 Euro, die Rack-Variante wird ab 7.199 Euro verkauft. In Vollausstattung kostet der Mac Pro 62.419 Euro, dabei wurden die Rollen für das Gehäuse einberechnet, die allein 480 Euro kosten.

Ihre Erfahrungen sind gefragt

Wie ist Ihre Erfahrung mit Apples Support? Konnten Ihnen die Männer und Frauen helfen oder ist das ein Problem? Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen in den Apple Stores und bei Supportdienstleistern. So etwas dürfte nicht nur uns, sondern auch andere Leser stark interessieren.

