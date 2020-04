AtHome: Amazon startet Gratis-Filme und Serien für Fire-TV- und Fire-Tablet-Besitzer

Zunächst hatte der Online-Riese Amazon kostenlose E-Books und Hörbücher angekündigt, um in der Zeit der Coronakrise für ein wenig Abwechslung und Unterhaltung zu sorgen, ohne das man gleich ein Abo abschließen muss. Jetzt folgen Video-Inhalte, die normalerweise nur für Amazon Prime Video-Kunden zur Verfügung stehen - und zwar wirklich erstklassige Angebote. Allerdings gibt es die Gratis-Inhalte nur, wenn man sie über einen Fire TV-Stick oder ein Fire Tablet nutzt, heißt es jetzt im Amazon-Blog. Weitere Kosten entstehen aber nicht.

Wie Amazon angekündigt hat, wird es unter dem Namen #AtHome eine gesonderte Abteilung geben, in der mehr als 100 Partner ihre Inhalte jetzt kostenlos anbieten können. Dabei soll es aber auch nicht nur um Unterhaltung gehen. Amazon hat sich auch einige Nachrichten-Magazine und Edutainment-Formate gesichert.

Einige dieser Partner, Filme und Serien hat der Konzern schon bekannt gegeben. Es handelt sich dabei um ganze Staffeln beziehungsweise alle bereits erschienene Folgen der Serien. Dabei sind:

The Sopranos

Star Trek: Picard

Homeland

The Twilight Zone

Blue Bloods

The Lego Movie 2

Billions

Green Book

Diese erste Auswahl startet laut Amazon in Kürze in den USA, weitere Länder folgen. Man arbeitet mit Hochdruck daran, die Inhalte schnellstmöglich auch in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Japan, Kanada und Indien einzuführen. Welche Inhalte das in Deutschland sein werden und ab wann man sie schauen kann ist noch nicht bekannt, aber der Launch steht kurz bevor. "Im Laufe der Zeit werden wir noch mehr Inhaltstypen und Erfahrungen hinzufügen, z.B. populäre Internet-Inhalte und mehr Bildungsinhalte", so Amazon.

Produkthinweis Produkthinweis Fire HD 8 Kids Edition-Tablet, 8-Zoll-HD-Display, 32 GB, blaue kindgerechte Hülle 124,99 €

Mehr zu diesen Themen: