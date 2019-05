25.05.2019 - 17:05 Uhr Geschrieben von Thomas Raukamp



25.05.2019 - 17:05 Uhr Geschrieben von Thomas Raukamp

> Klara (Bild: Screenshot, Montage) Klara Klarify.me ist ein Start-up aus Dänemark, das auf die seit fast 100 Jahren andauernden Forschungen des „Allergielabor Kopenhagen“ zurückgreift. Mit Klara haben die Skandinavier eine modern gestaltete App geschaffen, die individualisierbare Pollenflugvorhersagen mit einem reichen Wissensschatz verbindet. Um das Maximum aus dem smarten Programm für iPhone und iPad herauszuholen, sollten Nutzer zunächst einmal ein Profil anlegen. Das geht erfreulich leicht von der Hand: Klara fragt die Allergiesymptome, den Umgang mit der Allergie sowie die sich daraus ergebenden Einschränkungen ab. Nach der Standortbestimmung informiert die App nun aufgrund der erfassten Daten über die Luftqualität und die zu erwartende Belastung – aufgeschlüsselt nach Gräsern, Bäumen und Kräutern. Daraus ergibt sich eine Empfehlung für mögliche Aktivitäten. Dabei bleibt Klara erfreulich transparent: Auf Wunsch kann sich jeder Nutzer die über ihn gespeicherten Daten jederzeit herunterladen. Besonders clever ist das Allergietagebuch realisiert: Statt lange Texte am iPhone-Display einzugeben, verschiebt der Betroffene einfach einen virtuellen Schieberegler für eine Belastungsangabe von „Gering“ bis hin zu „Sehr stark“. Laden im App Store

Klara - Pollenflug & Allergie Entwickler: Alk e-com AS

Preis: Gratis

Zwar kann das iPhone Allergien und Lebensmittelunverträglichkeiten nicht abschalten, der App Store hält jedoch einige Apps zur Vorbereitung auf die Leidenszeit sowie den Lebensmitteleinkauf bereit. Wir stellen Ihnen die besten vor! Haben Sie Erfahrung mit anderen Apps gemacht? Lassen Sie es uns wissen.

Alle Jahre wieder: Mit dem Frühjahr beginnt für Pollenallergiker auch die Leidenszeit. Und das immer früher: Durch den zunehmenden Klimawandel und die damit immer milderen mitteleuropäischen Wintermonate beginnt für viele Heuschnupfengeplagte die „Schniefsaison“ nicht selten bereits im Dezember oder Januar. Besonders die aggressiven Erlen- und Birkenpollen machen Allergikern noch zeitiger zu schaffen: In diesem Jahr etwa lag die Pollenkonzentration im Februar im Großraum Berlin bis zu fünfmal über dem durchschnittlichen Normalwert für den Monat. Experten sprechen bereits von einer „Pollenschwemme“.

Während bei einer Allergie das körpereigene Immunsystem verschiedene Bestandteile im Essen oder in der Luft als „Feind“ ausmacht und auf diese reagiert, liegt einer Lebensmittelintoleranz die eingeschränkte Fähigkeit des Darms zugrunde, bestimmte Nahrungsbestandteile richtig zu verdauen beziehungsweise abzubauen. Steigend ist das Interesse an Lebensmitteln, die bestimmte Unverträglichkeiten umgehen helfen – das Angebot etwa an gluten- und milchfreien Produkten wächst. Doch nicht nur Allergiker und Menschen mit Unverträglichkeiten sorgen für Umsätze: Hinzu kommen etwa Veganer oder Sportler, die aus moralischen oder Leistungsgründen auf verschiedene Nahrungsmittel verzichten.

Das iPhone beziehungsweise das iPad dienen sich bei der Vorbereitung auf die Pollenflugsaison wie auch beim gesundheitsbewussten Einkauf geradezu an: Dedizierte Apps informieren über die Luftqualität, checken Lebensmittel anhand ihres Barcodes auf Unverträglichkeiten und helfen beim Führen eines Allergietagebuchs. Ungewöhnlich hoch ist dabei die Anzahl der von Pharmaunternehmen entwickelten beziehungsweise gesponserten Applikationen. Wir trennen daher für Sie die Spreu vom – hoffentlich verträglichen – Weizen.

