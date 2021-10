Apples M1 Max: GPU ist mindestens 3x schneller als bei M1

Es handelt sich laut dem Bericht von AppleInsider um nicht bestätigte Ergebnisse. Diese angeblichen M1 Max-Benchmarks zeigen, dass die GPU des Chips mindestens dreimal schneller ist als die erste Generation des M1, die im 13-Zoll-MacBook Pro von 2020 enthalten ist. Validieren lässt sich das derzeit nicht.









Der Geekbench-Beitrag zeigt, dass ein M1 Max mit 64 GB Arbeitsspeicher einen Metal-Score von 68.870 Punkten erzielt. Dieses Ergebnis steht im Vergleich zu einer durchschnittlichen Punktzahl von etwa 21.800 für das 13-Zoll MacBook Pro mit M1-Chip. Der M1 Max übertrifft zudem die Metal Scores der AMD Radeon Pro 5600M, der leistungsstärksten GPU des letztjährigen 16-Zoll MacBook Pro, um 62 Prozent.

Es ist nicht klar, welche M1 Max-Konfiguration in dem Geekbench-Listing dargestellt wird. Apple hat während der Vorstellung des neuen M1 Max eine maximale Leistung auf dem Niveau der diskreten GPU in einem High-End-PC-Laptop angepriesen. Apple bietet den M1 Max in Konfigurationen mit 24- und 32-Kern-GPUs an, die beide von bis zu 64 GB Arbeitsspeicher begleitet werden können.

Die Punktzahl der Apple-GPU liegt dabei unter den mehr als 90.000 Punkten, die von der Laptop-Version von Nvidias klassenführender RTX 3080-Grafik erreicht wurde, was darauf schließen lässt, dass sie zu einem M1 Max mit 24-Kern-GPU gehören (via Entwickler Steve Troughton-Smith).

Apple schreibt zu der neuen M1 Max-Leistung offiziell:

Der M1 Max verfügt über die gleiche leistungsstarke 10-Core CPU wie der M1 Pro und zusätzlich über eine gewaltige 32-Core GPU für eine bis zu viermal schnellere Grafikleistung als der M1. Mit 57 Milliarden Transistoren — 70 Prozent mehr als beim M1 Pro und 3,5-mal mehr als beim M1 — ist der M1 Max der größte Chip, den Apple je entwickelt hat. Darüber hinaus bietet die GPU eine Leistung, die mit der eines High-End Grafikprozessors in einem kompakten Pro PC-Notebook vergleichbar ist, während er 40 Prozent weniger Strom verbraucht.

Das bestätigen die ersten Tests noch nicht.

