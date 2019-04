03.04.2019 - 10:40 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Die Apple Watch gehörte zu den ersten Produkten, die Apple mit einem OLED-Display ausgestattet hat. Erst mit der Series 4 hatte man die Formel leicht verändert und die Smartwatch mit der stromsparenden LTPO-Technologie aktualisiert. Um die Kosten nun etwas zu reduzieren, soll das Unternehmen für die Series 5 auf Komponenten von Japan Display setzen, die 2016 wegen der Umstellung auf OLED noch in Schwierigkeiten steckten.

Laut einem aktuellen Reuters-Bericht wird Japan Display Inc in diesem Jahr die OLED-Displays für die Apple Watch liefern. Dies hat die Seite aus zwei unternehmensnahen Quellen erfahren, die mit der Thematik vertraut sind. Damit wird der japanische Displayhersteller wieder Aufwind erhalten, nachdem man zuletzt in Schwierigkeiten geriet, da zu spät von LCD auf OLED umgestellt wurde. Dadurch verlor das Unternehmen wertvolle Aufträge, unter anderem von Apple. Allerdings machte Apples Aufträge mehr als die Hälfte der Unternehmensumsätze bis März 2018 aus. Auch die LCD-Order für das iPhone XR war nicht zufriedenstellend, sodass Japan Display aktuell 900 Millionen US-Dollar durch Investoren einsammeln möchte.

Auch Apple wird wohl zu den Investoren gehören, da das Unternehmen aktuell zu stark von Samsung abhängig ist, wenn es um die Herstellung von OLED-Display für die aktuellen iPhone-Modelle geht. Daher hat man bereits LG Display unterstützt eine neue Produktionsstrecke für OLED-Displays aufzubauen.

Während natürlich Informationen zur OLED-Produktion von Japan Display fehlen, geht Reuters davon aus, dass eine neue OLED-Technologie verwendet wird, die zu dünneren und flexibleren Displays führen könnte. Dadurch könnte das neue Modell entweder schlanker werden oder eine größere Batterie erhalten. Zuletzt hatte die LTPO-Technologie dafür gesorgt, dass der Batterieverbrauch um etwa fünf Prozent gesenkt werden konnte.

