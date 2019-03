Völlig euphorisch fieberten wir Ende letzten Jahres dem Start von Apple Pay in Deutschland entgegen. Am 11. Dezember 2018 war es dann soweit und Apples kontaktloser Bezahldienst startete hierzulande. Mit vielen Partnerbanken und Einzelhändlern war es wohl einer der größten Starts für den Dienst seit Langem. Während Banken und diverse Händler mit der neuen Zahlungsmethode werben, herrscht nicht überall Zufriedenheit.

Als einer der ersten großen Partner zieht Zalando nun die Reißleine. Während auf Apples Apple-Pay-Website weiterhin das Logo des Versandhändlers unter den möglichen Zahlungsstätten zu finden ist, wundern sich Nutzer, weshalb Sie in der Zalando-App nicht mehr mit Apple Pay bezahlen können. Auf Twitter antwortete das Unternehmen einem Nutzer auf Nachfrage, dass es sich lediglich um eine Testphase gehandelt habe, die nun beendet ist. Wie die Zukunft aussehen wird ist ungewiss.

Dabei hatte alles sehr gut begonnen und Zalando-Payments-Geschäftsführer Kai-Uwe Mokros zeigt sich damals noch begeistert: „Mit Apple Pay baut Zalando seine Bezahlmöglichkeiten weiter aus. Das Ziel: Die Zahlung soll für jeden Kunden so komfortabel wie möglich sein.“ Wie Zalando nun gegenüber t3n erklärte, ist dies wohl doch nicht ganz der Fall. Technische Probleme werden als Hauptgrund genannt:

"Wir haben in Apple Pay einen sehr guten Geschäftspartner gefunden und uns sehr darüber gefreut, Launch Partner in Deutschland sein zu dürfen. Deswegen bedauern wir sehr, dass wir Apple Pay als eine unserer vielen Zahlungsoptionen leider aktuell nicht mehr anbieten können.

Wir möchten unseren Kunden neben einer großen Auswahl an Produkten auch die Wahl unterschiedlicher Versandarten, Lieferung an Packstationen oder Paketshops sowie das Einlösen von Gutscheinen und Geschenkkarten anbieten. Bei der Zahlung mit Apple Pay sind diese Optionen jedoch aus technischen Gründen momentan in unserem Checkout nicht auswählbar. Wir arbeiten aktuell an einer Lösung, um Apple Pay bald wieder als Zahlungsmethode anbieten zu können.“