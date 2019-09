Nach einem langsamen Start im Jahr 2014 in den USA ist Apple Pay mittlerweile in mehr als 50 Ländern offiziell verfügbar. Seit diesem Jahr ist beispielsweise der europäische Raum vollständig abgedeckt. Trotz der stetigen Expansion arbeitet Apple weiter an neuen Funktionen und Erweiterungen für den Dienst. Der neuste Zugang ist dabei die Apple Card, die seit rund einem Monat in den USA via iPhone beantragt werden kann. Laut Apple-Pay-Chefin Jennifer Bailey ist dies jedoch erst der Anfang und man will beispielsweise die Finanzdaten der Karte auch in Apps wie „Mint“ bringen.

Neben Themen wie Datensicherheit, Privatsphäre und die Apple Card sprach Bailey mit CNN auch über Kryptowährungen, die seit rund zwei Jahren in aller Munde sind. Ihr zufolge beobachtet Apple den Markt genau und findet ihn „interessant“, weil er ein „gutes Langzeitpotential“ bietet. Aktuell konzentriert man sich jedoch die Kunden, die mit Ihren Kredit- und Debitkarten zufrieden sind und möchte dabei ein besonders sichere Plattform schaffen.

In Branchen wie der Gastronomie sind viele Mitarbeiter auf Trinkgelder angewiesen. Diese machen zum Teil das halbe Monatseinkommen aus. Mit der Zunahme von digitalen Bezahlmethoden und dem Fehlen von Bargeld in der Brieftasche wird es mit dem Trinkgeld allerdings immer schwieriger.

Wie Jennifer Bailey ausführt, hört man genau auf das Feedback der Kunden und ist sich der Schwierigkeiten von Trinkgeldern in einer bargeldlosen Welt durchaus bewusst. Viele Kunden wünschen sich daher, dass Apple mehr in dieser Hinsicht tut und mit einer cleveren Lösung daherkommt. Der „persönliche Touch“ soll nicht verschwinden, aber Apple hat hier noch einige Arbeit vor sich.

„We get that feedback a lot from customers about when they start using mobile payments and Apple Pay, they stop carrying cash. And one of the key areas where they would like us to do more is actually in tipping. You'll see in some of the point-of-sale systems now great tipping functionality if you pay with mobile payments, but still that personal touch is one area where we still need to work more on that.“