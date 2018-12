11.12.2018 - 14:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



11.12.2018 - 14:01 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Was lange währt, wurde endlich gut. Apple Pay ist in Deutschland stark gestartet. Mit zwölf Banken und Dienstleistern, die das neue kontaktlose Bezahlsystem unterstützen, gehört der Deutschlandstart zu den weltweit stärksten. In vielen Ländern wie Kanada oder Frankreich waren am Anfang nur ein bis zwei teilnehmende Institute verfügbar. Hierzulande kündigen sich aber schon weitere Unterstützer an, die im kommenden Jahr folgen.

Die Sparkasse, Commerzbank sowie Volks- und Reifeisenbanken werden zwar vorerst nicht Apple Pay unterstützen. Vielmehr möchte man zunächst die Entwicklung beobachten, aber die Commerzbank hat mit der Comdirect schon eine Tochter an Bord, die Apple Pay bereits unterstützt. Weiter wird auch die Santander-Bank in Kürze Apples kontaktlosen Bezahldienst zu den teilnehmenden Banken hinzustoßen. Aktuell wird die Bank aber weder bei den Teilnehmern noch bei den zukünftigen Unterstützern geführt. Eine entsprechende Liste veröffentlichte Apple überraschender Weise schon jetzt und gab dabei an, mit welchen neuen Banken und Dienstleistern in 2019 zu rechnen sei:

Consors Bank

Consors Finanz

Crosscard

DKB

Fleetmoney

ING

Revolut

Sodexo

VIABuy

Wie auch schon in anderen Ländern dürfte diese Liste kontinuierlich ergänzt werden. In den USA kommen nahezu wöchentlich neue Banken hinzu. Ob und wann allerdings das größte Institute, die Sparkasse, zu den Partnern stoßen wird, ist mehr als ungewiss. Erst kürzlich startete hier eine eigener kontaktloser Bezahldienst, der allerdings nicht auf dem iPhone unterstützt wird, da Apple die NFC-Schnittstelle unter Verschluss hält. Weitere Informationen wird Apple wohl weiterhin auf der offiziellen Website zu Apple Pay veröffentlichen.

