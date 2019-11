Amazon Fire TV Cube erhält App für Apple TV

Die Apple-TV-App für die Amazon TV-Geräte ist Ende Oktober 2019 fertig geworden, doch anfänglich war sie nur für die Amazon Fire TV Sticks zu haben. Nun können auch Besitzer des Amazon Fire TV Cube die Apple-TV-App herunterladen.

Besitzer des Geräts können damit die über iTunes gekauften Filme und Serien ansehen und auf Apples neues Streaming-Angebot Apple TV+ und die Apple TV Channels zugreifen. Letztere gibt es in Deutschland noch nicht. Schneidet sich Apple mit einer App für die Konkurrenz ins eigene Fleisch und gefährdet die Verkäufe des Apple TV? Das sehen wir nicht so. Vielmehr wird ein enormes Marktpotenzial eröffnet, denn Amazon ist mit dem Fire-TV-Modellen klarer Marktführer und die Chance, seine Inhalte an ein riesiges Publikum zu vermarkten, will sich Apple natürlich nicht entgehen lassen. Schließlich will Apple künftig vor allem über Inhalte wachsen und da ist es nicht so entscheidend, ob diese auf der eigenen Hardware ansehen werden.

Leider unterstützt die App derzeit weder Dolby Vision noch Dolby Atmos. Wie 9to5Mac schreibt, kann es sein, dass die App auf dem Amazon Fire TV Cube erst einmal nicht gefunden wird, weil Amazon eine partielle Ausrollstrategie verfolgt. Es lohnt sich also, öfter mal zu gucken, ob die App verfügbar ist.

Habt ihr ein Apple TV oder ein Amazon Fire TV oder sogar beide Geräte? Hält euch die App für das Amazon Fire TV davon ab, ein Apple TV zu kaufen? Schreibt es einfach in die Kommentare, wir sind gespannt.



