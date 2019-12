AirPlay 2 gehackt: Mehrraum-Audio bald auf allen Lautsprechern?

Stellen Sie sich vor, dass Sie demnächst womöglich nur noch einen Raspberry Pi benötigen, den Sie per Klinkenanschluss an einen beliebigen Lautsprecher oder Verstärker anschließen. Diesen können Sie dann per AirPlay 2 ansteuern.

Die Entwickler von „shairport-sync“ jedenfalls streben dies an. Die Entdeckung wurde von vor drei Tagen in einem Github-Thread zitiert. Sie stammt ursprünglich aus einem Chat.

Stand heute ist der Quellcode alles andere als für die Allgemeinheit zugänglich. Entwickler „@invano“ nutzt derzeit ein Python-Script, um einen AirPlay-2-Stream aufzugreifen. Nutzer müssten sich noch ein wenig in Geduld üben, ehe ein fertiges Produkt dabei herauskäme.

„The code I have is rather a python prototype for debugging/reversing not meant for running in “production”. You might have read in this channel that @iostat is working on a cool Rust implementation of AirPlay 2. A bit of patience and I’m sure it will happen.“