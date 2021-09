Aldi bringt iPhone 8 zum Hammerpreis ohne Vertrag

Aldi hat das 138,4 mm x 67,3 mm x 7,3 mm große iPhone 8 wieder im Programm. Das Smartphone verfügt über 100 % Originalteile und wurde an mehr als 80 kritischen Punkten geprüft und für gut befunden.

Das iPhone 8 hat ein 4,7 Zoll großes Retina HD Display, eine 12 Megapixel Hauptkamera mit Autofokus und Bildstabilisator und arbeitet mit dem A11 Bionic. Der Arbeitsspeicher umfass 2 GByte und das Smartphone hat 64 GByte Flash-Speicher für deine Apps und Daten.

Das iPhone 8 verfügt über die altgewohnte Funktion Touch ID bietet. Du kannst also das Smartphone per Fingerabdruck entsperren, und auch Apps mit sensiblen Daten wie beim Onlinebanking, Dokumenten oder Passwörtern entsperren. Das Smartphone wurde ursprünglich am 22. September 2017 vorgestellt.

Wie auch schon beim Vorgänger iPhone 7 ist das iPhone 8 nach Schutzart IP67 zertifiziert.

Aldi Süd verkauft das iPhone 8 für 279 Euro. Ihr könnt auf der Aldi-Website nachsehen, ob es in eurer Filiale erhältlich ist.

Im Preis enthalten ist das ALDI TALK Starter-Set mit 10 Euro Startguthaben. Ein Abo muss nicht angeschlossen werden.

