11 abgedrehte Ideen für lustige Gerätenamen im (W)LAN

Ein Netzwerk einzurichten und zu administrieren ist gar nicht so einfach. Leicht zu merkende Namen für die verwendete Hardware im Heimnetzwerk, egal ob nun LAN oder WLAN, kann bei solch dröger Arbeit helfen. Lustige Namen bleiben besser im Gedächtnis hängen – und sorgen für ein Lächeln auf den Lippen.

Das Benennen von Hardware in einem Netzwerk ist eine Wissenschaft für sich, die an anderer Stelle lang und breit diskutiert sowie zusammengefasst wurde. Aber warum nicht etwas Witz in eine an sich eher trockene Angelegenheit bringen? Wir haben auf den kommenden Seiten Ideen für lustige Gerätenamen in Netzwerken zusammengetragen –irgendwo zwischen amüsant, wahnsinnig und genial.