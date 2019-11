Nur heute: Philips Hue Play Starterset sehr günstig

Deals

Philips Hue Play Starter Set bei Saturn und Media Markt günstiger. Nur heute bekommen Sie 11,11 Euro beim Kaufpreis geschenkt, wenn Sie wahlweise bei Saturn oder Media Markt für über 50 Euro einkaufen und dann mittels „paydirekt“ bezahlen. Dieses PayPal-artige Bezahlsystem unterstützen viele deutsche Banken. Statt für 110,99 Euro erhalten Sie das Philips Hue Play Starter Set dann für nur 99,88 Euro + Versandkosten. Die entfallen, wenn Sie sich das Produkt in den Markt liefern lassen. Im Set enthalten sind zwei Leuchten, samt Aufsteller, die aber auch per Saugnapf am Fernseher angebracht werden können und eine Hue-Bridge. Die Produkte sind darüber grundsätzlich HomeKit-kompatibel.