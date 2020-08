MagentaEINS Beta ist wieder da - DSL & LTE-Daten-, SMS- und Telefonflat für unter 20 Euro

Jetzt kann man sich bei dem MagentaEINS Beta-Tarif folgendes sichern: Es gibt einen DSL-Anschluss für Zuhause mit maximal 50 Mbit/s Download- und 10 Mbit/s Upload-Geschwindigkeit, einen Festnetzanschluss gibt es nicht. Stattdessen ist ein Mobilfunkvertrag enthalten, mit dem du unbegrenzt telefonieren und SMS schreiben kannst. Eine mobile Datenflat mit ebenfalls maximal 50 Mbit/s ist ebenfalls im Preis inbegriffen. 15 GB mobile Daten mit können monatlich im EU-Ausland genutzt werden. Ein zweiter Vertrag oder ein zweites Telefon ist also vollkommen unnötig. Das Ganze gibt es für monatlich aktuell nur 19,50 Euro (mit 16 Prozent Mehrwertsteuer).

Absolutes Schnäppchen für DSL und Mobilfunk

Der Kombi-Vertrag für DSL und Mobilfunk soll sich an die Bedürfnisse der Kunden orientieren. Da laut Telekom ein Großteil der Kunden sowieso ein Smartphone besitzt, wird der Festnetzanschluss zum Beispiel zusehen überflüssig. Außerdem will man es den Kunden so einfach machen wie nur möglich: ein Vertrag für alles, wenig Optionen, wenig Verwirrung. Über die genauen Konditionen könnt ihr euch bei der Telekom schlaumachen. Aber wartet nicht zu lange, falls euch der Tarif interessiert. In den letzten „Tests“ dieses Tarifs war das Angebot jeweils nach wenigen Tagen schon wieder offline.

Die Verträge haben eine Mindestlaufzeit von nur zwölf Monaten, wobei die Telekom den Beta-Tarif in jedem Fall zum 30. September 2021 auslaufen lässt. Mit dem Start des neuen Jahres erhöht sich der Preis durch die Wiedereinführung des 19 Prozent Mehrwertsteuersatzes auf 20 Euro im Monat. Ein Anschlusspreis wird derzeit nicht verlangt.

Das Angebot gilt nur für Neukunden. Auf der Telekom-Homepage kann man prüfen, ob der Tarif an der Hausadresse buchbar ist.

