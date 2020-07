iPhone- und Mac-Zubehör bis zu 70 Prozent reduziert

Wir haben uns die neuen Cyberdeals einmal angesehen und ein paar interessante Schnäppchen für Apple-Nutzer rausgesucht und die Preise mit anderen Shop verglichen, denn bei Cyberport lässt sich jetzt kräftig sparen. Dieses Mal wird es beim Zubehör besonders interessant - dabei gibt es zum Beispiel die Marshall Monitor Kopfhörer jetzt für 89,90, das ist ein absoluter Tiefpreis, bei der Konkurrenz sind die Over-Ears jetzt zwar ebenfalls reduziert, kosten aber mindestens 7 Euro mehr. Der Originalpreis war 249,90 Euro. Ebenfalls ein Schnäppchen ist die Logitech MX Master 2S. Die Maus gibt es für kurze Zeit für 64,90 statt 109,99 Euro.

Adobe CC-Abo für 399 Euro

Etwas spezieller ist das Software-Angebot in dieser Woche. CyberPort bietet jeweils eine Jahreslizenz für die Adobe Creative Cloud mit rund 40 Prozent Rabatt an. So bekommt ihr das reguläre Abo jetzt für 399 statt 666 Euro. Der reguläre Preis im Monatsabo ist 57,99 Euro. Die Student & Teacher-Edition gibt es für 149,90 statt 229 Euro.

Ein Schnäppchen kann man jetzt auch wieder beim iPhone 11 Pro Max machen. CyberPort hat das Modell in Spacegrau mit 512 GB für 1399 statt 1607,40 Euro im Angebot. Es handelt sich um Neuware - günstiger ist es bei deutschen Händlern derzeit nicht zu finden. Wem es eine Nummer kleiner genügt, kann das iPhone 11 Pro mit 64 GB für 999 statt für 1.120 Euro bekommen.

Wer sich dann noch für den Cyberport-Newsletter anmeldet (und das nicht schon vorher gemacht hat), bekommt einen 5 Euro-Gutschein, der als Rabatt beim Kauf angerechnet wird. Außerdem läuft dort aktuell noch ein Gewinnspiel. Stöbern lohnt sich ansonsten auch bei den anderen Angeboten. Im Bereich Haushalt gibt es jetzt Beispiel den iRobot Roomba 981 Saug-Roboter für 419 statt ehemals 999 Euro - bei den Mitbewerbern kostet er noch mindestens 500 Euro.

Bei einigen Angebote lohnt es sich schnell zu sein und nicht allzu lang zu überlegen, den die günstigen Preise gelten bei manchen Artikeln auch nur für Rest-Exemplare.