Apple AirPods-Hülle, die wie einen Original-Mac aussieht

Dieses Zubehör ist nicht nur etwas für Apple-Fanboys: Von Elago gibt es ab sofort eine Design-Schutzhülle für das Apple AirPods-Case in Form eines alten Original-Macintosh. Farblich ist die Kopfhörer-Hülle also dementsprechend auch in dem klassischen PC-Beige gehalten. Dazu hat Elago den bekannten „Hello“-Schriftzug an der Hülle angebracht. Mit dem „Hello“ hatte der Ur-Mac seine Nutzer begrüßt.

Die Hülle ist aus flexiblem, stoßfestem Silikonmaterial gefertigt und schützt AirPods vor Kratzern. An der Frontseite zeigt eine LED die Ladefunktion an. Man kann seine Kopfhörer auch mit der Hülle und dem kabellosem Ladecase aufladen.

Die kleine schicke AirPods-Hülle ist ab sofort bei Amazon zu haben und kostet dort und 13 Euro. Von dem Hersteller gibt es ebenfalls einen Apple-Watch-Ständer in Form des Macintosh 128k („Elago W3 Charging Stand“) und ein paar ähnlich coole Gadgets.