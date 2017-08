(Bild: Screenshot, graphictwister)

Rocket League: PS-starker Fußball

Fußball auf dem Mac? Fehlanzeige. Mit FIFA 12 hat sich der unangefochtene Platzhirsch des Genres bislang nur einmal auf den Mac verirrt und das auch nur in Form einer technisch bescheidenden Umsetzung. Wer Spaß am Fußball hat, guckt am Mac daher seit Jahren in die sprichwörtliche Röhre – zumindest bis ins hier und jetzt. Mit ein wenig Kompromissbereitschaft nämlich geht Rocket League als wirklich großartiger Ballsport-Spaß auch für Fußball-Fans durch, nur das hier statt Sportlern aus Fleisch und Blut zwei Teams mit jeweils bis zu vier Raketenautos in der Disziplin „Das Runde muss ins Eckige“ gegeneinander antreten. Die Spielfelder in Rocket League sind auf schnelle Action ausgelegt, lange Lauf- beziehungsweise vielmehr Fahrwege sucht man vergebens: Die mit fünf Minuten knackig kurzen Partien gegen Spieler aus der ganzen Welt sind extrem kurzweilig!

Preis: 19,99 Euro | Wo? [Amazon (PC-Version schaltet auch Mac-Version frei)] [Steam] [Mac App Store] [GOG] [Sonstiges]