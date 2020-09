Wie hättest du es denn gern? Soll es nur eine kabellose Ladestation für das iPhone sein? Kein Problem. Eine Apple Watch soll auch noch Platz finden? Auch kein Thema, einfach das entsprechende Modul anstecken. Und schön wäre noch eine Möglichkeit, Tablets mit Strom zu versorgen? Auch hierfür bietet Scosche einen geeigneten Baustein. Das passende Kleingeld vorausgesetzt, sind fast keine Grenzen gesetzt.

Baselynx mit modularer Bauweise

Statt verschiedene Ladestationen anzubieten, wandelt Scosche bei der Baselynx-Reihe einfach alles in steckbare Module um. Als Kunde kann man sich so entweder seine Auswahl selbst zusammenstellen oder direkt ein vorgefertigtes Set ordern und dann spielend die Reihenfolge der Module individuell festlegen: einfach mit ein bisschen Kraft an einem Ende ziehen und die Einzelteile dann nach Gutdünken neu zusammenstecken. Dann noch das Abschlussstück mit dem Stromkabel wieder anschließen –...