Das junge Unternehmen „Sømløs“ (norwegisch für „nahtlos“) wurde erst vor Kurzem in Oslo gegründet, um Produkte zu entwickeln, die die Menschheit von täglichen, wiederkehrenden Aufgaben befreien. Eine dieser Arbeiten ist bekanntlich das Staubsaugen, eine andere das Rasenmähen.

Um letzteres soll sich fortan der G1s kümmern. Vorzugsweise in größeren Gärten, denn er ist für Rasenflächen von bis zu 800 Quadratmeter (± 20 Prozent) ausgelegt. Das Modell mit dem Zusatz „+“ soll ob seines größeren Akkus sogar doppelt so großes Terrain beackern können.

Erst die Arbeit

Bevor der Roboter den Kampf gegen stetig wachsende Grashalme aufnimmt, gilt es, seinen Arbeitsbereich zu definieren. Denn anders als wir es von guten Saugrobotern inzwischen gewohnt sind, erkennt der G1s nicht automatisch, was Rasen und was Blumenbeet ist. Auch auf Unterstützung aus der Luft (GPS) muss er verzichten. Ein klassischer Draht muss also e...